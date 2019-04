Redes

La red social Facebook prohibiría los test de personalidad

Según la página de Infobae, ThisIsMyDigitalLife y otras aplicaciones disfrazadas de test de personalidad, fueron usadas por Cambridge Analytica para robar los datos de millones de usuarios, esto pudo influir en la decisión de Facebook de eliminar las aplicaciones que vulneran los datos personales.



Ante la vulnerabilidad de recopilación de datos de usuarios por parte de algunas plataformas y empresas, Facebook ya no permitirá el uso de los "test de personalidad" y algunas otras aplicaciones que puedan comprometer a la red social.



Esta determinación pudo darse tras el gran escándalo del año pasado con la filtración de datos de Cambridge Analytica, en el que se pudo acceder a los datos personales de más de 80 millones de usuarios por medio de una aplicación disfrazada.



Eddie O'Neil, responsable de la plataforma, reveló en el blog de desarrolladores que se removerá el acceso a un número determinado de APIs a partir de julio de este año. Del mismo modo, las nuevas Políticas de la Plataforma determinan que aplicaciones, como las pruebas de personalidad, pueden no estar permitido.



"Es posible que las aplicaciones con una utilidad mínima que proporcionen predicciones, evaluaciones o resultados similares para el usuario, no estén permitidas en la Plataforma", escribió.



El escándalo de Cambridge Analityca puso a Facebook en el centro de una trama rusa para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016.

Por ejemplo, las aplicaciones que proporcionan (o pretenden proporcionar) a los usuarios evaluaciones de personalidad, atributos personales, rasgos de carácter, tendencias de comportamiento o cuya funcionalidad principal implica realizar predicciones sobre quién es el usuario, pueden no estar permitidas. .