Todo lo que se sabe del próximo teléfono celular Pixel 4 de Google

Las filtraciones sobre el próximo Google Pixel 4 han estado activas esta semana, todo después que Google publicara una imagen “oficial” de su próximo teléfono.



Como el diseño oficial ya fue dado a conocer por la misma compañía, estas imágenes no nos proporcionan mucha información nueva, aunque sí podemos ver lo que parece ser un corte de micrófono en la parte superior del dispositivo.



Quizá se trate del modelo XL (por el tamaño en las manos del usuario). Lo vemos también metido en una funda, con un diseño de tela no muy diferente de las fundas oficiales de Google que se venden para los Pixel 2, 3 y 3a.



Según la página Cnet. com, el éxito del Pixel 4 será clave para Google. El Pixel 3 y el 3 XL no se han vendido muy bien a pesar de sus excelentes cámaras y buenas críticas.



Esto se podría deber a que los teléfonos son exclusivos de Verizon (aunque funcionan con otras operadoras en Estados Unidos), y por el hecho de que los consumidores no están comprando tantos teléfonos como antes.



Los Pixel 4 y Pixel 4 XL podrían ser los primeros celulares en integrar Project Soli, la tecnología que Google anunció en 2015 como una nueva interfaz para detectar el movimiento de las manos, según el sitio 9to5Google.



Project Soli es una tecnología basada en un radar miniatura que promete reconocer con gran precisión el movimiento de tus manos y dedos a cierta distancia para poder interactuar con distintos dispositivos.



Esto no se basa en un rumor en específico, pero desde que el primer Pixel se lanzó en 2016, Google ha lanzado sus teléfonos insignia en octubre. Después de su conferencia de desarrolladores en mayo, el evento de octubre se realiza para resaltar los avances que ha realizado Google en materia de hardware. Además del Pixel 4, se espera que el evento de octubre dé novedades sobre su trabajo en el hogar inteligente.