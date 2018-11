#Redes sociales

Este 12 de noviembre podría perder su información en nube de WhatsApp

La aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado que desde mañana (12 de noviembre), los respaldos que los usuarios hagan de sus conversaciones en Google Drive no contarán contra su cuota de almacenamiento disponible en el servicio de nube.

No obstante, tras la buena noticia, la compañía también ha lanzado una advertencia: los respaldos de WhatsApp que no hayan sido actualizados en más de un año serán removidos automáticamente de los servidores de Google.



La opción de respaldo en la nube de la compañía del buscador es particularmente útil para quienes deciden cambiar de teléfono, ya que pueden almacenar todas sus conversaciones, fotos, notas de voz y demás archivos desde su antiguo ‘smartphone’ y descargarlos en el nuevo terminal, facilitando así la tarea que implica la transferencia de datos.



Quienes deseen conservar los archivos de respaldo anteriores a un año, deben acceder en el menú de la aplicación a la opción de Ajustes. Desde allí, se debe ingresar a la opción de Chats y de ahí a la opción de Copia de Seguridad.



Bastará entonces con seleccionar la opción Guardar para crear una copia de respaldo de la información.



En ese mismo apartado del menú se puede seleccionar la opción de Guardar en Google Drive y establecer la frecuencia con la que se desea respaldar los archivos y las conversaciones.



Los usuarios deberán activar esta opción hasta hoy (11 de noviembre del 2018), antes de que se habiliten las nuevas opciones de almacenamiento para WhatsApp y Google Drive.



La medida solamente afecta a los usuarios de WhatsApp en Android. Los usuarios con dispositivos móviles que usen el sistema operativo iOS (iPhone) no deberán preocuparse, ya que el almacenamiento de sus copias de respaldo se lo hace a través del servicio de almacenamiento en la nube iCloud, de Apple.



Se recomienda realizar el respaldo mediante una conexión Wi-Fi, para evitar que la carga de archivos a la nube consuma el plan de datos.