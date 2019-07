tecnología

La empresa Huawei premiará a los creativos visuales en Next-Image

Huawei anunció el lanzamiento de la tercera edición anual de los premios Huawei Next-Image. Los creativos visuales de todo el mundo están invitados a enviar sus trabajos desde el 26 de marzo hasta el 31 de julio de 2019 para competir y convertirse en finalistas de Next- Image y hacer que su trabajo sea evaluado por un panel de fotógrafos, curadores y artistas visuales de clase mundial.



Los premios Huawei Next-Image 2019 proporcionarán a los usuarios de teléfonos inteligentes Huawei una galería donde podrán mostrar su mejor trabajo a una audiencia global. Ahora en su tercer año, hasta la fecha, los premios han recibido más de 550 mil entradas de más de 130 países, lo que los ha convertido en uno de los concursos de fotografía para teléfonos inteligentes más populares del mundo.



Los premios se crearon en 2017 como una parte importante de su plan general Next-Image para para redefinir la expresión visual y la cultura a través de cámaras inteligentes más profesionales e intuitivas.



Estos premios se dividen en seis categorías: "‘#Emotion Tag’, ‘Hello, Life!’, ‘Faces’, ‘Going the Distance’, ‘Life Now’ y ‘Storyboard’. Si bien quedan tres de las categorías de 2018, hay tres nuevas que agregarán una dimensión adicional a los premios de este año. Ellas son '#Emotion Tag', cuyo objetivo es expresar emociones instantáneas mediante la fotografía con teléfonos inteligentes; "Going the Distance", que consiste en descubrir nuevos lugares y nuevas experiencias mediante el uso de las nuevas funciones que se encuentran en la cámara de un teléfono, especialmente en las funciones de zoom; y 'Life Now', que trata de filmar una historia en menos de 30 segundos.



Además, habrá un ganador del Gran Premio que recibirá USD 20 mil , el último teléfono inteligente HUAWEI P30 Pro, la oportunidad de asistir a la ceremonia de premios Next Image Awardes en París Photo 2019 y una medalla y certificado de ganador.



Además, habrá seis ganadores, uno por cada categoría (cada uno con un premio de USD 6 mil, un teléfono inteligente Huawei P30 Pro, una medalla, un certificado y la oportunidad de asistir a la ceremonia de entrega de premios) y 50 premios de finalistas (cada uno ganando un smartphone Huawei P30 Pro.



Asimismo, el panel de jueces también se amplió en 2019 para incluir un jurado de fotógrafos, curadores y artistas visuales de clase mundial. Entre ellos se encuentran cuatro fotógrafos de Magnum que incluyen a Alec Soth, quien regresa al jurado por segundo año, y tres recién llegados que incluyen a Bieke Depoorter, Gueorgui Pinkhassov y Steve McCurry.



A ellos se unen Liu Heung Shing, un periodista y fotógrafo ganador de Pultizer; El fotógrafo de moda y artista Erik Madigan Heck; Li Changzhu, vicepresidente de la línea de productos para teléfonos móviles, Huawei Consumer Business Group; y Andrew Garrihy, director de Marketing de Europa Occidental para Huawei Consumer Business Group.

​





Por segundo año consecutivo, Huawei también exhibirá los trabajos ganadores de Next- Image Awards como parte de una exposición más amplia durante el evento anual París Photo, una de las principales ferias internacionales de fotografía.



La exposición del año pasado mostró más de 5 mil fotos tomadas con teléfonos HUAWEI por fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo y se exhibió en París, Pekín y Shenzhen.



La convocatoria finaliza el 31 de julio, y los ganadores se anunciarán el 9 de septiembre. La ceremonia de entrega de los Premios tendrá lugar en el marco de París Photo 2019 en noviembre. Para más detalles, consulte el sitio web oficial de premios en #https://gallery.consumer.huawei.com/latin/; y sigue la cuenta oficial de Instagram de los premios: www.instagram.com/huaweinextimage/.



Hasta el momento, hay más de 10 mil imágenes inscritas en el concurso mundial de fotografía Premios Huawei Next- Image.



En ocasiones anteriores, los latinoamericanos han destacado fuertemente en los Premios Huawei Next-Image. En la primera edición, en 2017, la chilena Francisca Reyes fue la gran ganadora del certamen con su fotografía 'Subtle Summer'.