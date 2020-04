Huawei presentó una nueva línea de audífonos inalámbricos

Los audífonos de última generación de Huawei , los Free Buds 3, son compatibles con todo tipo de dispositivos: smartphones y tabletas, iOS y Android, pues cuentan con conexión universal Bluetooth.

Estos accesorios pueden ser usados a través de las aplicaciones AI Life, Huawei Health o Huawei Music, disponibles en la nueva tienda de apps de Huawei, App Gallery. Al utilizar estas aplicaciones se puede configurar y personalizar las funciones, optimizándolas de esta manera.



Entre las características que destacan de los audífonos FreeBuds 3 está el aislamiento de ruido. En realidad, son los primeros audífonos de corte abierto con tecnología de cancelación activa de este; basta hacer dos toques en uno de los auriculares que el usuario escoja y configure en el móvil para aislar el ruido del entorno. Este, de hecho, se puede cancelar también de forma directa por medio de la aplicación en el teléfono –opción cancelación de ruido.



El ruido exterior puede ser cancelado por completo también cuando entra una llamada telefónica . Si decide hablar por los audífonos, los dos cuentan con auricular y micrófono, eso quiere decir que se pueden usar indistintamente para hablar y escuchar al mismo tiempo. Para contestar el móvil basta tocar dos veces el audífono del lado opuesto al escogido para la cancelación de ruido.

Un toque en ese audífono seleccionado sirve también para cambiar de canción o pausar la música. De igual manera, los audífonos activan vibraciones óseas en el oído para contar con un sonido envolvente del que solo el usuario disfruta. Además, para afinación inteligente y lograr un sonido nítido y sin distorsiones, el diseño de los audífonos Huawei FreeBuds 3 incorpora un controlador de 14 milímetros de alta sensibilidad y precisión, desarrollado para que cada sonido mantenga su calidad original. El tono claro y sin interferencias se debe a que los audífonos están equipados con el nuevo chip Kirin A1.



Los FreeBuds 3 proporcionan una conexión Bluetooth rápida que garantiza la sincronía perfecta entre el audio y las imágenes de un clip musical o de una película. Una vez abierta la aplicación, el signo + permite iniciar la búsqueda, esperamos la sincronización automática y al escoger la opción ‘aceptar’, la conexión de los audífonos con el teléfono está lista. Esto permite escuchar música desde distintas aplicaciones como Spotify o YouTube, es decir lo que se haya seleccionado en el dispositivo móvil. Adicionalmente, al ingresar a la aplicación escogida se puede observar si hay una nueva actualización.

Un toque en el lado del audífono escogido y configurado para reproducir música, permitirá también activar la cámara fotográfica del dispositivo conectado. Los audífonos FreeBuds 3 son muy livianos, su peso, inferior a 5 gramos, permite su uso cómodo por largos periodos de tiempo, sin que cansen o incomoden. Estos aparatos pueden usarse hasta por cuatro horas continuas, y el estuche cargador ofrece cuatro cargas más, lo que significa que se puede reproducir contenidos por 20 horas antes de tener que conectarlos.



Además del puerto USB-C, los FreeBuds 3 incorporan tecnología de carga inalámbrica.. En la pantalla del teléfono podemos observar el nivel de carga de los audífonos y también del estuche. Si se descargan por completo, podrán cargarse al 100% en 45 minutos. Cada audífono tiene carga diferente y eso se puede visualizar en la pantalla. Hay personas que prefieren utilizar un solo audífono, porque están haciendo otras cosas, no será problema, se pueden cargar por separado.



Cuando los audífonos son colocados en su estuche-cargador aparecerán como desconectados en la pantalla del teléfono y el móvil dejará de consumir su batería. Los audífonos FreeBuds 3 de Huawei son ideales para deportistas, tienen la certificación IPX4 que garantiza que son resistentes a salpicaduras, por lo que no hay que preocuparse del sudor mientras se corre o se realiza una rutina de gimnasio. No pesan, su diseño, que se inspira en la figura de un delfín, evita que se salgan del oído. Además, no utiliza una goma para sostenerse por presión.