Facebook expuso los números de teléfono de 419 millones de usuarios

La seguridad de Facebook de nuevo está en el centro de una polémica. Un servidor que no tenía contraseña dejó expuestas varias bases de datos de donde estaban almacenadas las ID y el número telefónico vinculado a millones de cuentas de la red social.



Cualquiera podía encontrar y acceder a la base de datos que contenían en total 419 millones de registros, de los cuales 133 millones eran de usuarios de Facebook que residen en Estados Unidos, 18 millones son de Reino Unido y más de 50 millones de Vietnam, de acuerdo con la filtración del sitio especializado TechCrunch.



Los número telefónicos estuvieron expuestos por más de un año. Algunos de los registrados que estaban expuestos también tenían público el nombre del usuario, el género y la ubicación por país.



TechCrunch verificó que los registros correspondieran a cuentas de la red social. Otra manera de corroborar la información fue utilizando el sistema de restablecimiento de contraseñas, donde se requiere un un correo o número de teléfono para continuar el proceso.



Este error en los protocolos de seguridad expone a los usuarios a recibir llamadas spam y ataques de intercambio de SIM, que consiste en utilizar el número telefónico para restablecer las contraseñas y entrar a sus cuentas asociadas a ese número.



Sanyam Jain, investigador de seguridad, encontró el servidor con las bases de datos e intentó encontrar al propietario, pero al no obtener resultado notificó al portal anteriormente mencionado. Estos archivos actualmente ya no están disponibles. Jay Nancarrow, portavoz de Facebook dijo al medio que habían sido eliminadas.