Falla masiva en los servidores de Facebook

Cerca de las 12:50 de este lunes 12 de noviembre del 2018, Facebook tuvo una caída global de sus servidores. Hasta las 13:00, la plataforma no había emitido un comunicado oficial al respecto.

En Twitter, varios usuarios reportaron la caída como problemática, ya que se bloqueó el acceso a toda la información disponible en los servidores de la plataforma web.



La falla del servicio de la red social se prolongó por aproximadamente 30 minutos, durante los que muchos de los usuarios acudieron principalmente a Twitter para reportar la caída y para buscar información al respecto.



Tanto los términos de búsqueda "Facebook is down" como el hashtag #FacebookDown se volvieron tendencia en esa red, debido a la cantidad de tuits por minuto que los usuarios de esta red social publicaron.



El portal web downdetector.com, dedicado a monitorear la actividad de los sitios web en el mundo, reportó más de mil instancias en las que usuarios presentaron problemas al conectar con el sitio. Entre los reportes, un 17% de fue acerca de problemas con las aplicaciones de Facebook y un 31% por problemas para acceder al sitio con sus credenciales (usuario y contraseña).



Un 51% de esos reportes especificaba que la red estaba completamente caída, es decir, no era posible ni siquiera acceder a la página de inicio de la red social.



Según esa misma plataforma, la red social ha presentado tres caídas durante el mes de noviembre, 4 en octubre, 8 en septiembre, 9 en agosto y 10 en julio..