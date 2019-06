Estados Unidos sanciona a más empresas chinas de tecnología

Estados Unidos sancionó a otras cinco firmas chinas de tecnología, en una medida que probablemente acarreará nuevas tensiones entre ambas potencias antes del encuentro entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping la semana próxima.



Las afectadas son la firma electrónica Sugon, tres de sus subsidiarias que fabrican chips, y el instituto de computación perteneciente al ejército chino.



El departamento de Comercio les prohibió obtener tecnología estadounidense tras determinar que “ actúan en contra de los intereses de seguridad nacional y de política exterior de Estados Unidos ” .



En el marco de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, Washington puso en la mira a Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, cerrándole el acceso al mercado estadounidense alegando preocupaciones en materia de seguridad.



En mayo incluyó a Huawei en la lista de entidades que tienen prohibido recibir componentes de fabricación estadounidense sin permiso de Washington, aunque le otorgó una prórroga de 90 días.



Desde entonces, Facebook y Google anunciaron que cortaban sus vínculos con Huawei para cumplir con las medidas estadounidenses, aislando aún más a la firma china.



Pekín respondió con la amenaza de lanzar su propia lista negra de firmas y personas extranjeras “ no confiables ” con la esperanza de presionar a las compañías foráneas a mantener sus relaciones comerciales con Huawei.



A comienzos de junio, Pekín convocó entre otros a los ejecutivos de las firmas estadounidenses Dell y Microsoft, así como de la surcoreana Samsung, para advertirles que cualquier iniciativa para cortar sus negocios en China podría acarrear contramedidas, informó The New York Times.



Trump y Xi deben reunirse la semana próxima al margen de la cumbre del G20 en Japón.