TEcnología

Marcas de telefonía que se benefician tras la crisis de Huawei

Huawei reina dentro de sus fronteras y lleva años acometiendo una potente internacionalización de sus 'smartphones.' Ha conseguido colarse en el top de España, por ejemplo, un país que ha visto crecer su cuota de mercado casi de manera vertiginosa. El problema es la actual incertidumbre ya que, como corroboramos en algunos comercios y entre diversos consumidores, las dudas sobre el futuro de Huawei podrían resentir las ventas.



Según la página elandroidelibre, si se enumeran las marcas que son competidoras de Huawei, en primer lugar se encuentra Xiaomi. No parece que vaya a sufrir veto alguno ya que Xiaomi solo fabrica y distribuye dispositivos de consumo y no posee equipos de redes, que es el principal escollo con el que se ha topado Huawei. Teniendo en cuenta lo mucho que ha crecido Xiaomi en el último año y medio, periodo que lleva oficialmente en España y Europa, el tropiezo de su principal competidora china le va a beneficiar enormemente.



Con respecto a la marca Samsung, cabe indicar que las gráficas de distribución de smartphones durante los pasados meses muestran el descenso de Samsung y el ascenso de Huawei. Los puestos no se han cambiado ya que los surcoreanos se mantienen en el top 1 de fabricantes, pero no hay duda de que perdieron una notable cuota de mercado por las ventas de Huawei, también por el ascenso de Xiaomi.



Samsung se encuentra dándole un notable impulso a la estrategia en la gama media con los últimos Samsung Galaxy A, una completa línea de 'smartphones' que va desde lo más básico (Samsung Galaxy A10) a las innovaciones más locas (Samsung Galaxy A80 y su cámara rotatoria). Ante una pérdida de credibilidad del público de Huawei es de esperar que parte de este se refugie en Samsung, una marca conocida y que sigue manteniendo su renombre.



Para ello, la empresa de tecnología Samsung decidió lanzar campaña publicitaria, en su tienda online de Singapur. La promoción consiste en la entrega de un móvil de la marca Huawei por uno de sus teléfonos. En la página web, la empresa Samsung brinda información de acuerdo a los descuentos y modelos de 'smarthphones' aptos para el cambio.



Esta batalla tecnológica se enmarca en la reciente prohibición de Donald Trump respecto a comercializar entre grupos estadounidenses y sociedades extranjeras por seguridad nacional. El principal afectado de esta decisión, tomada el pasado 20 de mayo del 2019, es el gigante tecnológico Huawei, que no podrá acceder a las aplicaciones y servicios de Google.