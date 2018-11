Internet

Apple remueve a Tumblr de su tienda por publicación de pornografía infantil

Apple ha decidido remover la ‘app’ de Tumblr de su tienda de aplicaciones, por lo que los usuarios de iPhone ya no pueden descargarla en sus teléfonos inteligentes desde el 16 de noviembre de 2018.

El motivo de la desaparición de la aplicación de la popular plataforma de microblogging es por la presencia de imágenes de pornografía infantil en algunas cuentas de usuarios de esta red.



Tumblr indicó en un comunicado que el contenido que se publica en sus servidores se contrasta con una base de datos de la industria informática que indica si el material publicado es, en efecto, pornografía infantil.



No obstante, al parecer el material que se había publicado no constaba en la base de datos, por lo que pasó los filtros de moderación automáticos de la plataforma.



Tumblr ha indicado que el polémico material ha sido ya removido de la red, pero que al momento continúan trabajando en conjunto con Apple para encontrar una solución que permita que la aplicación esté nuevamente disponible en la App Store.



La medida no afectó a los usuarios de teléfonos con sistema operativo Android; la aplicación continúa disponible para su descarta en la Play Store de Google.



Tumblr ha tenido una política permisiva en lo que respecta a contenido orientado para adultos, permitiendo la publicación de contenido apto para audiencias con criterio formado, lo que ha provocado que sea censurada en algunos países como Indonesia.



En lo que respecta a pornografía infantil, que es ilegal, los estándares de permiso para las aplicaciones de la tienda virtual de Apple establecen que cada aplicación debe tener los filtros adecuados para evitar este tipo de publicaciones. Según un reporte del portal The Verge, los filtros de Tumblr no cumplieron con dichos estándares, lo que provocó que la aplicación fuera removida.