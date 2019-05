TEcnología

Amelia, el avatar que puede dejar sin empleo a miles de personas

Todos en la empresa de tecnología IPSoft hablan de una plataforma de inteligencia artificial como si fuese una mujer. Tanto es así que hasta tiene nombre: se llama Amelia y, si la instalasen en todos los call centers del mundo, podría dejar sin trabajo a 250 millones de personas.



La plataforma entiende y habla fluidamente hasta 30 idiomas, aprende todo el contenido de manuales complejos en solo unos minutos y puede aprender a interactuar con humanos en diferentes situaciones. De hecho, Amelia tiene hasta una cara: es un avatar que aparece en las pantallas de las personas y, con sus ojos azules, mira a la cara a los clientes.



No es un producto nuevo ni mucho menos. La empresa, a cargo de Chetan Dube, viene desarrollando IA hace más de 16 años. No es, como Waton de IBM, una respuesta a las potencialidades de Big Data y Analytics sino, más bien, un producto que se acerca un poco más a las capacidades cognitivas humanas- tanto en lo intelectual como en lo social. Amelia hace preguntas, analiza los tonos de voz para entender el significado real del discurso y sus respuestas son, por momentos, tan eficientes como cualquier presentante de atención al cliente. Incluso más, porque no te pone en espera.



Es, de alguna manera, la respuesta a las plegarias de los gerentes de servicios que necesitan mejorar su atención al cliente. Instalarla en un call center significa tener un empleado eficiente en minutos, sin training necesario. Contesta llamadas, contesta emails, corrige errores; si no conoce la respuesta, la googlea. Y cuando encuentra la información se convierta en una experta.