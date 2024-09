El campeonato mundial de League of Legends (Worlds 2024) está programado para comenzar el 25 de septiembre de 2024 y culminará con la gran final el 2 de noviembre.

Este torneo es uno de los eventos de esports más esperados del año, donde los mejores equipos de todo el mundo competirán por el prestigioso título y el codiciado trofeo, la Copa del Invocador.

El campeonato se desarrollará en varias fases. La primera etapa, conocida como Play-In, se llevará a cabo del 25 al 29 de septiembre en Berlín, Alemania. En esta etapa, equipos de regiones emergentes como América Latina, Japón y Vietnam lucharán por cuatro lugares en la siguiente fase.

Luego, del 3 al 13 de octubre, los equipos preclasificados y los que avanzaron del Play-In competirán en el sistema suizo en Berlín, donde se definirá quiénes avanzarán a los enfrentamientos de eliminación directa.

La etapa de eliminación, que incluye los cuartos de final y las semifinales, se celebrará del 17 al 27 de octubre en el Adidas Arena de París, Francia. Finalmente, la gran final se jugará el 2 de noviembre en el O2 Arena de Londres, uno de los recintos más importantes del Reino Unido, que ha sido sede de grandes eventos deportivos y conciertos de renombre.

Este año, 20 equipos participarán en el torneo. El ganador se llevará una parte del premio total de 2 225 000 de dólares, con 450 000 dólares reservados para el campeón. Equipos destacados como Gen.G, G2 Esports y Bilibili Gaming se perfilan como grandes contendientes para alzarse con la victoria, luego de un impresionante rendimiento en sus respectivas ligas regionales.

Además, uno de los momentos más esperados por los fanáticos será la presentación del himno oficial de Worlds 2024, que se estrenará el 24 de septiembre. Los himnos de League of Legends suelen contar con la participación de artistas de renombre, añadiendo emoción y espectáculo al evento.

Los partidos serán transmitidos en vivo a través de diversas plataformas, lo que permitirá a millones de espectadores en todo el mundo seguir cada enfrentamiento desde el inicio hasta la gran final​. Uno de los canales más importantes que retransmitirá es de Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo que se hizo conocido gracias al mundo del League of Legends.

Estos equipos competirán en la fase inicial del torneo, luchando por un lugar en la siguiente etapa:

