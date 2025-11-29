El videojuego ecuatoriano Despelote obtuvo dos nominaciones en The Game Awards 2025

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El videojuego ecuatoriano “Despelote” alcanzó un nuevo reconocimiento al aparecer entre los nominados de The Game Awards 2025, considerado el evento más importante de la industria del entretenimiento digital. El título creado por Julián Cordero y Sebastián Valbuena figura en dos categorías del certamen.

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Despelote, el videojuego ecuatoriano que cuenta una historia ambientada en un año clave del fútbol ecuatoriano

Cordero, diseñador de videojuegos, y Valbuena, artista visual y músico, desarrollaron una propuesta que conecta memoria y experiencia local.

“Despelote” se sitúa en el año 2001, cuando la selección ecuatoriana obtuvo por primera vez su clasificación a un Mundial. Esa clasificación llevó al equipo al torneo de Corea del Sur y Japón en 2002, un hito que marcó a toda una generación.

Distribuido por Panic, el juego combina esa atmósfera histórica con una estética particular que ha llamado la atención internacional.

Your nominees for Best Debut Indie game at #TheGameAwards:⁰



🏆 Blue Prince

🏆 Clair Obscur: Expedition 33

🏆 Despelote

🏆 Dispatch

🏆 Megabonk



⁰🗳️ Vote Now: https://t.co/ExP93r9hmS pic.twitter.com/49fiHi8uNV — The Game Awards (@thegameawards) November 17, 2025

Las categorías en las que compite Despelote en The Game Awards 2025

El título aparece en dos secciones del evento:

Games for Impact Award (Juegos por el Cambio Social)

Lost Records: Bloom & Rage

Consume Me

Despelote

South of Midnight

Wanderstop (Ivy Road)

Best Debut Indie Game (Mejor Debut Indie)

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

¿Cómo apoyar al a Despelote en The Game Awards 2025?

El proceso de votación es directo. Los usuarios deben ingresar a la página oficial de The Game Awards, buscar cualquiera de las dos categorías y seleccionar la portada del juego. Para que el voto quede registrado, es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google, Facebook, X o Discord.

Información extra: Despelote

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