El lanzamiento de ‘Hollow Knight: Silksong’ provocó entusiasmo y discusión a partes iguales.

Entre los temas más mencionados está su nivel de dificultad. Para algunos jugadores resulta excesiva, mientras que otros la consideran la esencia de la saga.

Las críticas apuntan a enemigos demasiado fuertes y a los regresos obligados tras morir en batallas de jefes. Factores que aumentan la tensión en cada partida.

Diseño de actos y progresión del reto en ‘Silkson’

El primer acto presenta un estilo metroidvania lineal que ayuda a familiarizarse con las mecánicas.

En cambio, el segundo acto transforma el mapa en un mundo abierto bidimensional.

Esta libertad intensifica la dificultad porque no todos los jugadores recorren Telalejana de la misma manera.

Es posible enfrentarse a jefes antes de estar preparado o entrar en zonas inesperadas con rivales de gran poder.

El propio mapa es un desafío.

Su tamaño y conexiones múltiples favorecen la exploración, pero también exponen a encuentros accidentales que complican la experiencia.

Hornet y el aumento de exigencia

Team Cherry explicó que Hornet, protagonista de ‘Silksong’, es más rápida y hábil que el Caballero de ‘Hollow Knight’.

Para equilibrar sus ventajas, los desarrolladores fortalecieron a los enemigos básicos.

Los soldados hormiga, por ejemplo, heredan movimientos de la propia Hornet en el juego anterior y son capaces de esquivar o atrapar al jugador.

De ahí que muchos sientan que incluso los combates cotidianos son pruebas de habilidad.

Opciones para equilibrar la experiencia

Aunque el título presenta momentos exigentes, ofrece herramientas para afrontarlos.

La exploración permite encontrar blasones que modifican patrones de ataque y adaptan el juego al estilo de cada jugador.

Un ejemplo es el blasón de la parca, que cambia la caída diagonal de Hornet por una vertical.

Esto facilita secciones de plataformeo y reduce la frustración en zonas como el Monte Fay.

El estudio defendió que no siempre es necesario derrotar de inmediato a un jefe difícil.

Perderse en el mapa, mejorar recursos o esquivar batallas son alternativas válidas para progresar y mitigar la dificultad.

Los puntos más polémicos

Entre los momentos más duros, la comunidad destaca el Monte Fay, aunque sin llegar a la exigencia extrema del Sendero del Dolor de ‘Hollow Knight‘.

También existe controversia sobre la ubicación de los bancos, considerados puntos de guardado poco prácticos, y sobre el sistema de economía dentro del juego.

El primer parche añadió más debate

Redujo la dificultad de algunos jefes, lo que generó reacciones divididas entre jugadores.

Una dificultad que define la identidad de ‘Silksong’

‘Silksong’ no plantea un reto lineal ni uniforme.

Su dificultad nace de la combinación entre un mapa abierto, enemigos más inteligentes y la libertad total de exploración.

Para algunos, esto convierte al juego en una aventura épica que recompensa la curiosidad.

Para otros, cada enemigo común se convierte en una barrera que frena la experiencia.

En cualquier caso, el nivel de exigencia es parte central de la identidad de ‘Silksong’ y uno de los aspectos que más lo diferencia de su predecesor.