El legendario jugador surcoreano Lee Sang-hyeok, mundialmente conocido como Faker, volvió a romper barreras. Este viernes 2 de enero de 2026, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, otorgó al ícono de T1 la Medalla Cheongnyong (Dragón Azul).

Esta es la distinción deportiva más importante que puede recibir un atleta en la nación asiática. Se trata de un honor reservado casi exclusivamente para medallistas olímpicos de oro y multicampeones mundiales, lo que convierte a Faker en un caso histórico.

Es el primer atleta de esports en obtenerla. El reconocimiento llega tras años de impacto global, influencia cultural y excelencia competitiva en League of Legends.

El presidente del Corea del Sur le otorgo a Faker (6 veces campeón del mundo en League of Legends) la medalla Orden Cheongnyong (Dragón Azul), es el Mérito Deportivo más alto de Corea, esto es por su impacto en el deporte nacional, siendo el primer jugador de esports en… pic.twitter.com/nAaZZAQNkC — Jaime “JimRising” Duran (@JimRisingSC) January 2, 2026

Faker emocionado por el prestigioso reconocimiento

Después la ceremonia, Faker expresó su gratitud y emoción por recibir el premio en las cuentas oficiales de su equipo T1.

“Es un verdadero honor recibir la Medalla Cheongnyong. Es un día increíblemente significativo para mí. Creo que obtuve este reconocimiento gracias a mis fans y al constante amor y apoyo de todos quienes me alientan. Eso es lo que hace que este premio sea aún más especial”, arrancó en su mensaje el midlaner.

“Estoy profundamente agradecido por este prestigioso reconocimiento de la nación. Seguiré dando lo mejor de mí como jugador profesional para estar a la altura de sus expectativas y continuar siendo una inspiración positiva”, finalizó.

'Faker' 선수가 전하는 체육훈장 청룡장 수훈 소감🎖️

A special thank you from 'Faker' for receiving the prestigious Cheongnyong Medal🎖️#TogetherAs1 pic.twitter.com/ByZjCp63DM — T1 LoL (@T1LoL) January 2, 2026

El indiscutido ‘GOAT’ del League of Legends

Considerado por millones como el mejor jugador en la historia de League of Legends, Faker ha construido una carrera irrepetible desde su debut en 2013 con SK Telecom T1 (hoy T1).

Su dominio absoluto del competitivo le valió apodos como “Unkillable Demon King”, símbolo de su habilidad y consistencia en la escena profesional.

A sus 29 años, Faker ostenta un palmarés inigualable:

Seis títulos mundiales : 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 y 2025

: 2013, 2015, 2016, 2023, 2024 y 2025 Medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022

Más de una década como midlaner de T1

Figura central del crecimiento global de los esports

