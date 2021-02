El viceministro de Deportes, Israel Verdugo, denunció un intento de agresión del ex futbolista Iván Hurtado

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) está en problemas. La organización de los futbolistas está intervenida y este martes 9 de febrero ocurrió un nuevo hecho en las oficinas de la agremiación, en Guayaquil. Así lo denunció el viceministro, Israel Verdugo, nombrado como ejecutor de la organización.

En entrevista a través de vitotvo.com, Verdugo narró los hechos. "Fuí a las oficinas a entregar unas notificaciones que han enviado los futbolistas por los pagos que están retenidos. Me acerqué a la oficina y le dije a la Secretaria que me den los recibidos. No me quiso aceptar porque decía queno había autorización del presidente Iván Hurtado", contó.



Según el abogado, en ese momento apareció el exfutbolista de la Selección en tono enojado a reclamar. "Me pechó. Me decía que tenía que avisarle antes de ir a las oficinas. Le insití que la agremiación está intervenida y yo actuaba por pedido de los jugadores. Estaba muy alterado y tuvieron que llevarle a otra oficina para que se calmara", dijo Verdugo.



Según el funcionario, la organización de los futbolistas ha presentado algunas irregularidades y sustentó su actuación en el Decreto firmado por la Secretaría del Deporte, Andrea Sotomayor. Verdugo detalló que la Resolución 071 de la Secretaría del Deporte dejó insubsistente el cargo del exdefensa y se designó a Verdugo como ejecutor para que lleve adelante el proceso eleccionario en esa organización en noviembre del año pasado.



Este Diario buscó la versión de Iván Hurtado, pero no contesto la llamada telefónica. Verdugo detalló que la intervención del abogado de Iván Hurtado fue fundamental para evitar que el problema pase a mayores. Se espera que en los próximos días se encuentra una salida al problema legal y se puedan cumplir las elecciones del gremio de jugadores.