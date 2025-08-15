En el sector de La Joya, en Daule, se levantará un nuevo espacio comercial que reunirá a más de 250 marcas nacionales e internacionales. Se trata de Vivantino, un proyecto impulsado por Nobis Holding y Dibiens, que será operado por Mobilsol, empresa con más de 27 años de experiencia en la gestión de centros comerciales como Mall del Sol.

Con una inversión de 95 millones de dólares, este desarrollo busca convertirse en un referente comercial, social y de entretenimiento en una de las zonas con mayor crecimiento urbanístico del país. Su apertura está prevista para diciembre de 2026.

Un espacio integral para la comunidad

Ubicado sobre la vía principal de La Joya, Vivantino contará con 74.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 28.700 metros cuadrados. Incluirá subsuelo, planta baja y tres niveles, con más de 800 parqueos cubiertos, áreas verdes, una terraza activa con zonas deportivas, gastronómicas y para mascotas.

Además, integrará un patio de comidas, espacios recreativos, culturales y una zona para eventos sociales y empresariales, con el objetivo de dinamizar la vida comunitaria.

Arquitectura moderna y criterios sostenibles

El diseño de Vivantino contempla un vacío central que proporciona amplitud y luz natural en todos los espacios comunes, gracias a cubiertas vidriadas y materiales de última tecnología orientados a la eficiencia energética. Se incorporarán vidrios de control solar, luminarias de bajo consumo y un sistema inteligente de iluminación para reducir el impacto ambiental.

Empleo y desarrollo local

Durante la fase de construcción se generarán 1.200 plazas de empleo directas e indirectas, mientras que en la etapa operativa se prevé la creación de 1.500 puestos entre comercios y servicios complementarios.

Una propuesta alineada al crecimiento de la zona

“Vivantino representa nuestra apuesta por un desarrollo urbano inteligente, con una propuesta comercial moderna, sustentable y enfocada en mejorar la calidad de vida de quienes habitan y visitan este sector”, señaló Sofía Naranjo, gerenta comercial y vocera del proyecto.