El fallecimiento de Tomás Wright Durán-Ballén, fundador y Presidente Vitalicio Honorario de Corporación Favorita, marca el cierre de una era en la historia empresarial ecuatoriana.

Nacido en 1930, Wright cimentó las bases de lo que hoy es una de las empresas más influyentes de Ecuador.

Vita Alimentos se solidariza con la familia de Tommy Wright

El Directorio, la Gerencia General y los Colaboradores de Vita Alimentos expresan sus más sinceras condolencias a toda su familia y a quienes conforman Corporación Favorita, acompañándolos en este momento con respeto y solidaridad.

Vita Alimentos reconoce a Tomás Wright Durán-Ballén (+) como un ecuatoriano ejemplar, cuya visión y esfuerzo marcaron la historia empresarial y social del país.

Su legado se refleja en la generación de miles de oportunidades de empleo, en la modernización del comercio y en su firme compromiso con el desarrollo humano y solidario.

Su ejemplo nos inspira a seguir construyendo un Ecuador más próspero e inclusivo.