UNO CORP y Grupo Romero sellan alianza para consolidar a Primax en Ecuador y Perú

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La alianza estratégica entre UNO CORP y Grupo Romero, aprobada recientemente por las autoridades competentes, marca un nuevo capítulo en la operación y expansión de Primax en Perú y Ecuador, reforzando la presencia regional de ambos conglomerados.

Con este acuerdo, las corporaciones consolidan una plataforma integrada orientada a ofrecer soluciones de movilidad más eficientes, confiables y centradas en el cliente, un eje clave para posicionarse en el competitivo mercado energético latinoamericano.

Fortalecimiento regional con enfoque en el cliente

En el contexto del crecimiento del sector energético, la integración entre UNO CORP y GRIO (Grupo Romero Investment Office) se convierte en un hito estratégico para elevar los estándares de servicio, innovación y sostenibilidad en la operación de Primax.

Esta sinergia empresarial potenciará el desarrollo de productos de alta calidad y procesos alineados con estándares internacionales, consolidando una oferta más robusta para consumidores, aliados y comunidades.

Situación de Primax en Colombia

En Colombia, la transacción para concretar el acuerdo continúa en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes.

Durante este período, PRIMAX Colombia mantiene sus operaciones con total normalidad, asegurando continuidad, eficiencia y cumplimiento con sus clientes y aliados.

Esta etapa transitoria reafirma el compromiso de la marca por operar con transparencia y estabilidad en cada mercado donde tiene presencia.

Declaraciones y visión de futuro

“En UNO CORP ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Nuestra inversión responsable en innovación, calidad y talento humano impulsa el desarrollo de los países donde operamos”, señaló Federico Nasser Facussé, presidente de UNO CORP.

Su mensaje subraya el propósito corporativo de mover y conectar a Latinoamérica, un valor que se fortalece con esta alianza estratégica.

Consolidación de una plataforma regional más competitiva

El acuerdo entre UNO CORP y Grupo Romero crea una plataforma regional integrada capaz de responder a los desafíos de la transformación energética y el desarrollo sostenible en América Latina.

Con trayectorias sólidas y complementarias, ambas corporaciones proyectan un futuro donde Primax se consolide como una empresa más resiliente, innovadora y preparada para enfrentar cambios regulatorios, tecnológicos y ambientales.

UNO CORP: liderazgo y expansión en movilidad

Con más de 30 años de experiencia, UNO CORP es una corporación líder en soluciones de movilidad, importación y comercialización de derivados del petróleo, así como en almacenaje, transporte y distribución.

Su presencia en diez países de la región y su red de aproximadamente 3 100 estaciones de servicio —incluyendo marcas como UNO, Shell, Biomax y Primax— la posicionan como un referente del sector. A ello se suman cerca de 580 tiendas de conveniencia bajo las marcas Pronto, Select y Listo, que complementan su expansión y servicio integral.