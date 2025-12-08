UNO CORP y Grupo Romero sellan alianza para consolidar a Primax en Ecuador y Perú

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La alianza estratégica entre UNO CORP y Grupo Romero, aprobada recientemente por las autoridades competentes, marca un nuevo capítulo en la operación y expansión de Primax en Perú y Ecuador, reforzando la presencia regional de ambos conglomerados.
Con este acuerdo, las corporaciones consolidan una plataforma integrada orientada a ofrecer soluciones de movilidad más eficientes, confiables y centradas en el cliente, un eje clave para posicionarse en el competitivo mercado energético latinoamericano.
En el contexto del crecimiento del sector energético, la integración entre UNO CORP y GRIO (Grupo Romero Investment Office) se convierte en un hito estratégico para elevar los estándares de servicio, innovación y sostenibilidad en la operación de Primax.
Esta sinergia empresarial potenciará el desarrollo de productos de alta calidad y procesos alineados con estándares internacionales, consolidando una oferta más robusta para consumidores, aliados y comunidades.
En Colombia, la transacción para concretar el acuerdo continúa en proceso de aprobación por parte de las autoridades correspondientes.
Durante este período, PRIMAX Colombia mantiene sus operaciones con total normalidad, asegurando continuidad, eficiencia y cumplimiento con sus clientes y aliados.
Esta etapa transitoria reafirma el compromiso de la marca por operar con transparencia y estabilidad en cada mercado donde tiene presencia.
“En UNO CORP ponemos a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Nuestra inversión responsable en innovación, calidad y talento humano impulsa el desarrollo de los países donde operamos”, señaló Federico Nasser Facussé, presidente de UNO CORP.
Su mensaje subraya el propósito corporativo de mover y conectar a Latinoamérica, un valor que se fortalece con esta alianza estratégica.
El acuerdo entre UNO CORP y Grupo Romero crea una plataforma regional integrada capaz de responder a los desafíos de la transformación energética y el desarrollo sostenible en América Latina.
Con trayectorias sólidas y complementarias, ambas corporaciones proyectan un futuro donde Primax se consolide como una empresa más resiliente, innovadora y preparada para enfrentar cambios regulatorios, tecnológicos y ambientales.
Con más de 30 años de experiencia, UNO CORP es una corporación líder en soluciones de movilidad, importación y comercialización de derivados del petróleo, así como en almacenaje, transporte y distribución.
Su presencia en diez países de la región y su red de aproximadamente 3 100 estaciones de servicio —incluyendo marcas como UNO, Shell, Biomax y Primax— la posicionan como un referente del sector. A ello se suman cerca de 580 tiendas de conveniencia bajo las marcas Pronto, Select y Listo, que complementan su expansión y servicio integral.