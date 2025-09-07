Con sanqueros y fuegos artificiales, Nature’s Garden inauguró el jueves 4 de septiembre de 2025 la farmacia insignia de Fybeca en San Rafael, en el Valle de los Chillos.

El evento reunió a directivos, invitados especiales, influencers y medios de comunicación en un ambiente cálido y festivo, marcado por el compromiso con la salud y el bienestar de los ecuatorianos.

La apertura de este espacio refuerza los valores de la marca, que lleva más de 30 años en Ecuador, promoviendo la prevención y el cuidado integral.

“La farmacia insignia es un hito para Nature’s Garden porque nos permite estar más cerca de las personas, ofrecer una experiencia innovadora y reforzar nuestro compromiso con la salud de los ecuatorianos”, señaló, durante el evento de inauguración, Lorena Valarezo, gerente General de Carvago.

Lorena Valarezo, gerente General de Carvago, habló sobre la experiencia innovadora de la farmacia.

Una experiencia innovadora

La farmacia insignia busca ofrecer más que productos. Quiere ser un espacio donde la ciencia y la innovación se conviertan en aliados de los ecuatorianos.

Uno de los principales atractivos es el “stressómetro”, una aplicación que permite medir los niveles de estrés y brinda orientación sobre alternativas de cuidado y prevención.

Además, durante la inauguración se presentó la nueva línea de Suplementos Premium. Entre los productos destacados están Ashwagandha, que ayuda a regular los niveles de cortisol y contribuye a reducir el estrés, y Oxivida, una fórmula antioxidante con glutatión, resveratrol, cisteína y coenzima Q10, diseñada para apoyar la protección celular.

Un mensaje de confianza

El presidente ejecutivo de FEMSA Salud EC, Arturo Martínez, agradeció a los invitados y resaltó el papel de la compañía en la vida de los ecuatorianos. “Este año cumplimos 95 años en Ecuador con Fybeca y 25 años con La Ranita Sana Sana. Estamos muy agradecidos porque confían en nosotros y porque buscamos en conjunto traer salud y bienestar a todas las familias ecuatorianas”, afirmó.

Martínez recordó que FEMSA Salud opera en las 24 provincias del Ecuador, con más de 1 000 farmacias y 4 300 colaboradores. Destacó además que el 95% de los proveedores son locales, lo que fortalece la economía nacional y crea valor compartido.

Valarezo subrayó que esta inauguración “no solo fortalece la presencia de Nature’s Garden en Ecuador”, sino que abre el camino hacia nuevas metas.

“Es un punto de partida para ampliar el acceso a soluciones de salud preventiva, mediante espacios que fortalezcan la confianza en nuestra marca y promuevan el cuidado integral”, señaló.

Un momento para celebrar

La ceremonia incluyó el corte de cinta oficial y la entrega de una placa conmemorativa a cargo de Fernando Apolo, director comercial de FEMSA Salud, y Lorena Valarezo. Los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo que selló la apertura de esta quinta farmacia insignia en el país.

Con este paso, Nature’s Garden reafirma su propósito de acompañar a los ecuatorianos en el camino hacia el bienestar integral.