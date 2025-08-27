La Universidad Espíritu Santo (UESS) firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Quito (CCQ). Esta alianza académica busca elevar la formación profesional de sus colaboradores.

Este acuerdo otorga acceso a programas de educación superior de prestigio, reafirmando el compromiso de la CCQ con la innovación y el fortalecimiento del sector empresarial.

UESS ofrece becas y formación continua de excelencia

Los funcionarios de la Cámara accederán a becas completas de formación continua, diseñadas para potenciar sus competencias y brindar servicios de mayor calidad a los socios de la institución.

La UESS, reconocida por su trayectoria académica nacional e internacional, amplía así su alcance en Quito, consolidando su presencia fuera de Guayaquil.

Voces de liderazgo en la firma del convenio

Mónica Heller, presidenta de la CCQ, destacó que el nivel académico y el compromiso de la UESS motivaron la suscripción del acuerdo.

Señaló que el impacto positivo generado en Guayaquil puede replicarse ahora en Quito. Por su parte, el rector Isidro Fierro subrayó el entusiasmo de llevar el modelo académico de la universidad a la capital, fortaleciendo el talento humano de una institución empresarial de gran relevancia.

Impacto en el desarrollo empresarial de Quito

Este convenio no solo beneficia al equipo de la Cámara, sino que también proyecta un impacto directo en la competitividad del sector empresarial quiteño.

La CCQ reafirma así su papel como generador de alianzas estratégicas de alto valor, que impulsan la innovación y el crecimiento económico sostenible de Quito. La educación continua se convierte en un motor clave para afrontar los desafíos actuales y futuros del comercio en Ecuador.

