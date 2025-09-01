En el marco de la rendición de cuentas de los 100 primeros días de la vicepresidenta María José Pinto, la empresa Arca Continental, a través de Tonicorp, participó en el evento como ejemplo de colaboración entre el sector privado y el Estado.

Durante el encuentro en Quito, la compañía destacó su modelo de negocio sostenible, enfocado en generar impacto social positivo en la primera infancia y en la reducción de la desnutrición crónica infantil en Ecuador.

Líderes comunitarios contra la desnutrición crónica infantil

Uno de los hitos compartidos fue el programa Líderes Comunitarios con Enfoque en Nutrición y Fomento Productivo. Fue implementado desde 2021 por Tonicorp en comunidades rurales.

Esta iniciativa ha capacitado a 212 líderes comunitarios, de los cuales más del 70% son mujeres, logrando sensibilizar a más de 3 500 familias en prácticas de lactancia, controles prenatales, higiene y acceso a agua segura.

Agua limpia y saneamiento para zonas priorizadas

El compromiso de la compañía se refleja también en la instalación de 10 sistemas de cloración que han beneficiado a 5 000 personas en comunidades de Bolívar, garantizando agua limpia y contribuyendo a los objetivos de salud y saneamiento básico sostenible.

Las mujeres, especialmente en zonas con altos índices de desnutrición infantil en Ecuador, se han convertido en protagonistas de esta transformación social.

Incentivos tributarios que fortalecen el impacto social

En 2024, el programa fue calificado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil (STECSDI)como elegible para acogerse a la deducibilidad tributaria adicional del 150% en el Impuesto a la Renta.

Este reconocimiento ha permitido ampliar el alcance del programa, integrando acciones de agua, saneamiento e higiene (WASH) y consolidando la estrategia de graduación de líderes comunitarios como garantía de sostenibilidad.

Compromiso con un Ecuador más próspero y equitativo

Arca Continental y Tonicorp reafirmaron que invertir en la primera infancia es la vía más efectiva para construir un Ecuador más equitativo, saludable y con futuro.

La empresa reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos sociales que reduzcan la desnutrición crónica infantil y promuevan el desarrollo comunitario en todo el país.

