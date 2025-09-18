TONI presentó la reformulación de su Yogurt Clásico más natural y funcional.
Esta innovación responde a la creciente demanda de consumidores ecuatorianos que buscan productos saludables con menos azúcar y mayor aporte nutricional.
Menos azúcar, más sabor natural en TONI Clásico
El nuevo Yogurt TONI Clásico reduce en un 69% el azúcar añadida, alcanzando el semáforo amarillo y manteniendo un dulzor equilibrado gracias al uso de stevia natural.
Esta mejora permite disfrutar de un producto más saludable sin sacrificar el sabor tradicional que ha acompañado a las familias ecuatorianas durante generaciones.
Ingredientes funcionales y beneficios para la salud
Además de su reducción de azúcar, el yogurt está elaborado con sabores y colores naturales, sin espesantes y con un aporte de proteína intacto.
Su fórmula incorpora el probiótico LGG, reconocido en el ámbito mundial por favorecer la salud digestiva y fortalecer el sistema inmunológico.
Con un perfil semidescremado y deslactosado, es también una opción ideal para quienes buscan alimentos ligeros y aptos para intolerantes a la lactosa.
Innovación y frescura prolongada
Gracias a un cultivo de alta tecnología, el Yogurt TONI Clásico mantiene frescura y textura hasta 60 días, ampliando la vida útil y ofreciendo mayor conveniencia al consumidor moderno.
Esta innovación lo consolida como un alimento funcional, accesible y adaptado a las nuevas tendencias de consumo saludable.
Compromiso con el bienestar de las familias ecuatorianas
“En TONI innovamos pensando en el consumidor y en llegar a más familias con productos que aporten sabor, nutrición y bienestar. Hoy estamos presentes en ocho de cada 10 hogares del país”, señaló Alfredo Rodríguez, director de Marketing y Estrategia Comercial de Tonicorp.
Con esta renovación, la marca reafirma su campaña “Alimenta tu mejor versión”, llevando nutrición y confianza a cada mesa.
Disponibilidad y respaldo empresarial
El nuevo Yogurt TONI Clásico se encuentra disponible en sus sabores tradicionales: frutilla, durazno, mora y vainilla, reafirmando el liderazgo de la marca en la categoría.
Tonicorp, parte de Arca Continental y The Coca-Cola Company, mantiene un sólido portafolio de lácteos y alimentos funcionales, con presencia en Ecuador y exportaciones a varios países de la región.
