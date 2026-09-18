Nuevo medicamento llega a Ecuador como alternativa para tratar el sobrepeso y la obesidad y diabetes tipo 2

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

El sobrepeso, la obesidad representan desafíos crecientes para los sistemas de salud. En Ecuador, más del 63,6% de los adultos presenta exceso de peso, una realidad que incrementa la necesidad de contar con alternativas para el manejo integral de estas condiciones.

En Ecuador se anunció la disponibilidad de tirzepatida, un medicamento aprobado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). Se trata del primer agonista dual de los receptores GIP y GLP-1 disponible en el país y cuenta con indicaciones para diabetes mellitus tipo 2 y control del peso en determinados pacientes con obesidad o sobrepeso.

¿Cómo actúa la tirzepatida?

La tirzepatida pertenece a una clase de medicamentos que actúa simultáneamente sobre los receptores de dos hormonas incretinas: (GIP) y (GLP-1). Ambas son producidas naturalmente en el intestino como respuesta a la absorción de nutrientes y al incremento de glucosa después de las comidas.

Esta innovación es de prescripción médica y se utiliza como complemento de la dieta y el ejercicio para el tratamiento de obesidad, sobrepeso que provocan hipertensión arterial, colesterol alto, enfermedad cardíaca, prediabetes, diabetes mellitus tipo 2 y apnea obstructiva del sueño. Su utilización, por tanto, debe responder a la evaluación individual de un profesional de la salud y no sustituye los hábitos de alimentación y actividad física recomendados.

Obesidad y sobrepeso crecen en las Américas

El lanzamiento ocurre en un escenario regional marcado por el avance del sobrepeso y la obesidad. Según los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recogidos en el comunicado, la incidencia de estas condiciones en las Américas pasó del 44,4% en 1990 al 67,5% en 2022. De mantenerse la tendencia, podría alcanzar el 73,2% en 2030.

El exceso de peso está relacionado con distintas enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas patologías cardiovasculares y diabetes tipo 2. Por eso, el abordaje de la obesidad ha adquirido mayor relevancia dentro de las estrategias de prevención y tratamiento de enfermedades metabólicas.