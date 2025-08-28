La banda ecuatoriana Tercer Mundo lanzó oficialmente su canción Valimos

Este tema cargado de despecho que promete convertirse en himno generacional.

Tras una gira de 23 conciertos “sold out” en distintas ciudades de Ecuador, el grupo regresa con un sencillo que conecta con las emociones más intensas del público ecuatoriano .

Un regreso esperado tras el tour Íntimos Discotecas 2025

El lanzamiento se dio luego de que los hermanos Felipe, Juan Manuel y Daniel Jácome cerraran su tour con un show en la Isla Santa Cruz, Galápagos.

La desaparición de la banda de redes sociales por 48 horas generó expectativa en los fanáticos, quienes se preguntaban qué pasaba con TercerMundo.

El misterio terminó con un LIVE en redes sociales, donde compartieron detalles de su nuevo sencillo y planes futuros .

“Valimos”, un himno de desamor disponible en todas las plataformas

Durante la transmisión en vivo, los integrantes interpretaron en formato acústico “Valimos” y anunciaron que próximamente emprenderán una gira internacional.

El tema ya cuenta con un lyric video en YouTube y está disponible en todas las plataformas digitales, invitando a los seguidores a escucharlo y compartirlo.

Este lanzamiento refuerza la posición de TercerMundo como una de las bandas más representativas del pop rock ecuatoriano .

Conexión directa con los fans

Más allá de la música, TercerMundo destaca por mantener una conexión auténtica con su público. El marketing musical de la agrupación ha sabido aprovechar el contacto directo en redes sociales, fortaleciendo la relación con sus miles de seguidores en Ecuador y en el extranjero.

