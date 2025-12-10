La soya sostenible es reconocida globalmente por su alto valor nutricional. Es un alimento estratégico para Ecuadorpor su aporte de proteína vegetal completa, aminoácidos esenciales y grasas insaturadas como omega-3 y omega-6, que son fundamentales para la salud.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU., este cultivo contiene entre un 35% y un 40% de proteína, lo que lo convierte en un insumo prioritario para la seguridad alimentaria, especialmente en poblaciones vulnerables que requieren alternativas nutritivas y sostenibles.

Un cultivo que sostiene la productividad agrícola y pecuaria

De acuerdo con el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC), la soya cultivada bajo estándares sostenibles garantiza un suministro estable incluso en escenarios de sequía o cambios climáticos.

Luis Bustamante, líder de sostenibilidad de USSEC para Latinoamérica, destaca que estas prácticas permiten mantener la productividad y asegurar proteínas completas esenciales para la nutrición humana y animal, fortaleciendo las cadenas avícolas y pecuarias, así como el desarrollo económico del país.

La industria avícola es una de las principales beneficiarias, ya que la soya sostenible para alimentación animal mejora el crecimiento, la calidad del huevo y el rendimiento productivo.

Su aporte de proteína de alta digestibilidad optimiza la nutrición de pollos y gallinas, elevando la calidad de los productos que llegan a los hogares ecuatorianos.

El camarón ecuatoriano es una cadena que crece con insumos sostenibles

El sector camaronero ha mostrado un desempeño excepcional. En 2025 se consolidó como el principal producto de exportación no petrolera del país, con 1 888 millones de dólares en ventas solo en el primer trimestre del 2025.

Entre enero y junio, Ecuador exportó 718 000 toneladas, alcanzando 4 254 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 16% en volumen y 20% en valor.

La incorporación de insumos sostenibles como la soya de Estados Unidores, mejora la eficiencia alimenticia del camarón y refuerza la competitividad del sector en mercados internacionales, donde los consumidores priorizan productos de alto valor nutricional y bajo impacto ambiental.

Soya sostenible: motor de productividad y cuidado ambiental

Andrea Vargas, líder de mercado de USSEC para Ecuador y Colombia, afirma que la soya es un pilar para la nutrición animal, ya que optimiza la productividad de aves, cerdos, bovinos y peces.

Además, su cultivo sostenible promueve la biodiversidad, reduce emisiones de GEI, mejora la gestión del agua y favorece la salud del suelo mediante prácticas como la rotación de cultivos y la reforestación.

Ecuador destaca en la región por su compromiso con estas prácticas responsables. Actualmente, cinco empresas nacionales cuentan con la marca Sustainable U.S. Soy: Bioalimentar, Afaba, Avipaz, Aviforte y Balnova,integrándose a una red regional de 49 compañías que apuestan por cadenas de valor más sólidas y respetuosas con el planeta.

Un modelo alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La soya sostenible estadounidense impulsa una agricultura que nutre a las personas, protege los ecosistemas y dinamiza las economías locales.

Su enfoque integral está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidando a Ecuadorcomo referente regional en nutrición, sostenibilidad y productividad agroindustrial.