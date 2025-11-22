Siente la Navidad con Pycca. La marca ofrece una pista sobre hielo acrílica en Guayaquil

La pista de hielo acrílica de Pycca es una propuesta inédita en Ecuador. Llega para impulsar la experiencia navideña familiar y fortalecer la conexión emocional entre clientes.

Con esta activación, la marca invita a vivir momentos memorables bajo el concepto Siente la Navidad, donde la magia no solo se observa, sino que se percibe en cada detalle.

Tres días para vivir una experiencia navideña diferente

Del 21 al 23 de noviembre, en horario de 10:00 a 21:00, los niños de ocho a 14 años podrán disfrutar de esta actividad única que combina diversión, innovación y seguridad.

La pista tiene 6×5 metros y está fabricada con hielo acrílico especializado. Simula la textura del hielo real y opera con equipos de enfriamiento diseñados para garantizar una práctica segura dentro de un entorno de retail.

Seguridad, accesibilidad y emoción en cada sesión

Esta experiencia navideña en Pycca incluye patines, andadores de apoyo y protocolos completos de seguridad, limpieza y desinfección.

Además, personal capacitado supervisará cada momento para asegurar una actividad guiada y confiable. Las sesiones tendrán capacidad para 10 a 12 participantes, quienes podrán acceder presentando una factura de compras mínimas de USD 30 realizada durante noviembre.

Un espacio pensado para conectar con las familias

“Queremos que nuestros clientes sientan la Navidad, que vivan una experiencia que vaya más allá de la compra y se transforme en un recuerdo familiar lleno de alegría”, afirma Valeria Adum, gerenta de Marketing de Pycca.

Esta acción forma parte del plan de experiencias navideñas de la marca, reforzando su posicionamiento como una empresa cercana, innovadora y enfocada en ofrecer vivencias significativas.

Pycca, 79 años acompañando a las familias ecuatorianas

Con casi ocho décadas en el mercado, Pycca es referente en productos para el hogar, papelería y cuidado personal. Sus 50 sucursales y más de 1 300 colaboradores consolidan a la marca como una de las más importantes para quienes buscan ambientes cómodos, funcionales y llenos de estilo.

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