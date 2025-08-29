Supermaxi, la marca insignia de Corporación Favorita, se convirtió desde este viernes 29 de agosto de 2025 en el patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de fútbol, por los siguientes cinco años.

El patrocinio de Supermaxi no solo se circunscribe a la selección absoluta de Ecuador, sino que abarca, con un mensaje de orgullo nacional, a las categorías juveniles y formativas, tanto masculinas como femeninas.

Supermaxi y la Selección de Ecuador, una unión mundialista

La visión del convenio de patrocinio entre Supermaxi y la Selección de Ecuador es acompañar al equipo nacional a los próximos dos mundiales.

El primero en Estados Unidos, México y Canadá 2026, al que ya está clasificada, y luego al del 2030, que será organizado por España, Portugal y Marruecos, pero que contará con tres juegos de inauguración en Argentina, Uruguay y Paraguay, como parte de la conmemoración de los primeros 100 años del torneo.

Una de las ventajas para los consumidores es que durante los siguientes cinco años, en los locales de Supermaxi, en alianza con Akí, TVentas, Kiwy y Sukasa, encontrarán en sus perchas productos oficiales de la Selección de Ecuador.

Además, se impulsarán activaciones de marca para que los hinchas ecuatorianos estén más cerca de su selección y jugadores, que saltarán a la cancha a representarlos con el orgullo de llevar sobre su pecho el latido de sus millones de corazones.

Jesús Azofeifa Trejos, CMO y vicepresidente de marketing y gestión de clientes de Corporación Favorita, y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), firmaron este convenio en Quito.

Azofeifa mencionó que para Supermaxi unirse a la selección, el mayor símbolo de orgullo ecuatoriano, es una forma de proyectar la marca al mundo con el compromiso de ofrecer calidad, confianza y los mejores productos y servicios a las familias ecuatorianas que confían en ellos.

Egas aseguró que unir a Supermaxi a la Tri es sinónimo de que las principales marcas del país vuelven a confiar en la selección nacional y en el fútbol, sin olvidar el aporte social que este deporte tiene con las niñas y niños que sueñan con ser futbolistas profesionales.

Matías Baretta (i), director comercial; Francisco Egas, presidente de la FEF; Jesús Azofeifa, CMO y vicepresidente de marketing y gestión de clientes; y Gabriela Herrera, gerente de mercadeo.

Corporación Favorita labora desde 1952

En 1952, lo que hoy conocemos como Corporación Favorita empezó a operar en un local del Centro Histórico de Quito. En 1957 se convirtió en el primer autoservicio del país y en 1976 abrió sus acciones al público en general.

En más de siete décadas, su portafolio de negocios se ha diversificado en el sector comercial, industrial e inmobiliario, con sentido de responsabilidad y sostenibilidad que agregan una cadena de valor que sus exigentes clientes ponderan en el momento de consumir sus productos y servicios.

Sus operaciones no solo se limitan a Ecuador, sino que también se extienden a Panamá. En estos dos países están involucrados más de 24 769 colaboradores directos, 13 981 proveedores y más de 20 318 accionistas, de los cuales alrededor de 5 603 son colaboradores y excolaboradores.

En cuanto a la generación de empleo, son cerca de 335 473 empleos directos que multiplican las oportunidades de prosperidad para la comunidad.