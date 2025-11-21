San Luis Shopping lanza Shopping Club, el primer programa digital de fidelización en Ecuador

San Luis Shopping dio a conocer Shopping Club, el primer programa digital de fidelización desarrollado por un centro comercial en Ecuador. Es una iniciativa de DK que marca un hito en la transformación del retail ecuatoriano.

Este lanzamiento introduce un modelo moderno que conecta compras, hábitos de consumo y experiencias personalizadas en un único ecosistema digital diseñado. La idea es fortalecer la relación con los visitantes.

Un programa pionero que transforma la experiencia del cliente

Durante la presentación oficial, DK detalló los pilares de esta propuesta. Fue creada para responder a la creciente demanda de experiencias personalizadas, recompensas reales y beneficios preferenciales.

Shopping Club permite que los usuarios registren sus compras, acumulen puntos y accedan a niveles progresivos de beneficios. Lo hacen mediante una aplicación móvil intuitiva que integra recompensas, entretenimiento y promociones exclusivas.

San Luis Shopping es un piloto del programa por su alta afluencia

El centro comercial fue elegido como espacio piloto debido a su relevancia en Quito. Tiene más de 11 millones de visitantes al año y una oferta que supera las 150 marcas aliadas.

Esta fase permitirá evaluar el desempeño del modelo antes de su expansión a otros centros administrados por DK, como Quicentro Shopping, San Marino Shopping, Portal Shopping, Mall del Pacífico y más.

Beneficios estratégicos para clientes y marcas aliadas

Entre los beneficios para los miembros destacan descuentos especiales, sorteos VIP, experiencias personalizadas, acceso preferencial a promociones y participación en eventos exclusivos.

Para las marcas, Shopping Club se convierte en una herramienta clave para impulsar su posicionamiento con tráfico calificado, visibilidad en redes sociales, exposición en pantallas internas, mailing, WhatsApp marketing y presencia prioritaria dentro del ecosistema digital del programa.

Una visión que impulsa el crecimiento del retail ecuatoriano

María Emilia Hidalgo, subgerente de Customer Experience de DK, resaltó que el programa permitirá “entender mejor las preferencias del consumidor y construir un ecosistema donde marcas, clientes y centros comerciales crezcan juntos”.

Con esta iniciativa, DK reafirma su compromiso con la innovación y con la evolución del retail en Ecuador, fortaleciendo la fidelización y la generación de valor en la experiencia de compra.