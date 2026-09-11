Samsung lleva los smartphones plegables a una nueva etapa con Galaxy Z8

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Durante años, el smartphone mantuvo prácticamente intacta su forma: una pantalla rectangular sobre un dispositivo rígido. Las innovaciones se concentraron en cámaras, potencia y nuevas funciones, hasta que las pantallas plegablescomenzaron a cuestionar ese formato. Samsung, tras ocho generaciones de desarrollo, busca ahora llevar esta categoría a una nueva etapa con la serie Galaxy Z8.

La propuesta integra Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8, equipos concebidos para distintas formas de trabajar, crear contenido, entretenerse y comunicarse. Según datos de Counterpoint citados por Samsung, las reservas globales de la serie Galaxy Z8 crecieron más de 30% frente a la generación anterior.

Una pantalla que cambia según cada momento

El Galaxy Z Fold8 ejemplifica la evolución del smartphone plegable. Cerrado, su pantalla exterior con relación 10:16 permite responder mensajes, navegar en redes sociales o consumir videos cortos. Al desplegarlo, su pantalla principal 4:3 amplía el espacio disponible para películas, videojuegos y lectura.

Con 201 gramos, es además el Galaxy Z Fold más liviano desarrollado por Samsung hasta la fecha. La tecnología Flex Titanium incorpora una estructura de pantalla basada en titanio orientada a conseguir diseños más delgados, mantener la durabilidad y reducir la visibilidad del pliegue.

La estrategia apunta a que el formato plegable no sea únicamente una característica estética, sino una herramienta capaz de transformar la experiencia móvil según las necesidades del usuario.

Plegables para productividad, entretenimiento y estilo

Dentro de la familia, Galaxy Z Fold8 Ultra apuesta por la productividad con una pantalla principal de 8 pulgadas, funciones de multitarea, herramientas potenciadas por inteligencia artificial y una cámara principal de 200 MP.

Galaxy Z Fold8 prioriza experiencias inmersivas para entretenimiento, gaming y lectura, mientras Galaxy Z Flip8 combina portabilidad con interacciones rápidas y funciones de IA desde FlexWindow.

“La innovación adquiere verdadero valor cuando deja de ser una novedad y empieza a cambiar la manera en que las personas hacen las cosas”, señaló Lucas Shin, presidente de Samsung Electronics para Centroamérica y el Caribe.

Los smartphones plegables ganan espacio

El cambio de formato también modifica los hábitos digitales. Según información compartida por Samsung, los usuarios de Fold utilizan Multi Window cinco veces más que los usuarios de Galaxy S25 Ultra, mientras las actividades relacionadas con contenidos representan 56% del uso diario entre usuarios de Fold7.

La categoría, además, proyecta crecimiento. Datos de Counterpoint Research incluidos en materiales de Samsung estiman que los envíos mundiales de smartphones plegables pasarían de 19,6 millones de unidades en 2025 a 23,7 millones en 2026, un incremento de 21%. Para 2028 podrían alcanzar 40,5 millones.

En el segmento premium, los plegables pasarían de representar 5,3% del mercado en 2025 a 10,2% en 2028. De cumplirse la proyección, aproximadamente uno de cada diez smartphones premium sería plegable.

Inteligencia artificial aprovecha el nuevo formato

La evolución no se limita al hardware. Con Galaxy AI, Samsung busca aprovechar las pantallas desplegables para multitarea, creación, búsqueda, edición y asistencia inteligente.

La compañía plantea avanzar desde una inteligencia artificial que responde instrucciones hacia experiencias más personales y proactivas, capaces de interpretar contextos y coordinar acciones entre aplicaciones y dispositivos. Así convergen dos tendencias: un diseño que amplía físicamente las posibilidades del teléfono y una IA móvil que extiende sus capacidades digitales.

Después de ocho generaciones, el desafío de los plegables ya no consiste únicamente en demostrar que una pantalla puede doblarse. La apuesta está en convertir ese cambio de forma en nuevas maneras de trabajar, consumir contenido y crear desde un mismo dispositivo.