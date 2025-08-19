Cuando un alimento conecta con la memoria, el resultado va más allá del gusto. Eso propone TONI con “Sabores de Nuestra Tierra”, una edición especial de yogur que fusiona ingredientes tradicionales como el mango y la guanábana con innovación nutricional, ciencia y compromiso con el consumidor.

Esta nueva línea limitada es más que un producto: es un homenaje a la diversidad natural y cultural del Ecuador. Con sabores que evocan la infancia, el trópico y la tradición, TONI apuesta por una experiencia que celebra el origen y el bienestar.

Yogur con alma ecuatoriana

Los sabores elegidos —mango y guanábana— no solo son altamente valorados por los ecuatorianos, sino que también tienen alto valor nutricional y aceptación sensorial. El resultado es un yogur de textura suave, aroma fresco y libre de colorantes y saborizantes artificiales.

Disponible en presentaciones de 750 g (familiar) y 190 g (personal), esta edición limitada está pensada para adaptarse a diferentes momentos del día y estilos de vida.

Funcionalidad con respaldo científico

TONI mantiene su sello de calidad e innovación funcional con la inclusión del probiótico exclusivo LGG (Lactobacillus GG), uno de los más estudiados del mundo. Este ingrediente ofrece beneficios reales y comprobados para la salud digestiva:

Equilibra la microbiota intestinal

Mejora la absorción de nutrientes

Refuerza el sistema inmunológico

Reduce molestias como hinchazón o tránsito intestinal irregular

Esta propuesta responde a un consumidor cada vez más consciente, que busca alimentos funcionales, naturales y con identidad local.

Sabor, ciencia y compromiso

“Buscamos innovar desde lo cercano, combinando los sabores que reconocemos desde la infancia con una propuesta que aporta beneficios reales para el bienestar”, afirma Iris Bastidas, Jefe de Marca de Tonicorp.

Con esta propuesta, TONI reafirma su visión: ofrecer productos que integren lo mejor de la tradición ecuatoriana con el respaldo de la ciencia y la innovación alimentaria. “Sabores de Nuestra Tierra” es, en definitiva, una invitación a consumir con orgullo, con sentido y con sabor.

Sobre TONI y Tonicorp

TONI es parte del portafolio de Tonicorp, una empresa de Arca Continental y The Coca-Cola Company, líder en el segmento de alimentos funcionales y lácteos en el Ecuador desde 1970.

Con presencia internacional y una fuerte vocación por la calidad, Tonicorp exporta productos a mercados como Colombia, Estados Unidos, Panamá, Barbados, Puerto Rico, Chile y Perú.

Para más información, visita: www.tonicorp.com o sigue a la marca en sus redes sociales.