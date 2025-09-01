El escritor aficionado Pablo Carrera Piñeiros presenta Relatos de mi padre (el Yaruquí que nunca conocimos). Es una obra independiente que reúne 32 relatos y 35 ilustraciones digitales.

Este libro de 189 páginas rescata la memoria oral de los años 50 en la serranía ecuatoriana. Las costumbres, las leyendas y las anécdotas familiares dan vida a un tiempo que aún habita en la identidad colectiva.

Historias de la serranía ecuatoriana contadas en primera persona

Las narraciones evocan la infancia, la familia y las tradiciones de Yaruquí, pero trascienden para reflejar a cualquier ciudad o comunidad de la sierra.

Entre las páginas aparecen relatos sobre la llegada de la luz al pueblo, la dependencia del tren, el trabajo de telegrafista, las peleas de gallos y las leyendas del mechafuco, la huacaisique y la dama tapada, íconos de la tradición oral que se transmitía en salas y cocinas ecuatorianas.

Presentación en medio de las fiestas de Yaruquí

El lanzamiento del libro se realizó el domingo 7 de septiembre en un evento privado durante las fiestas de Yaruquí.

Para Carrera Piñeiros, esta obra representa un tejido de historias comunes contadas de manera poco común, que rescatan la esencia de un pueblo y fortalecen la identidad cultural a través de la palabra escrita y la ilustración digital.

La importancia de la tradición oral y escrita

Más que un ejercicio literario, Relatos de mi padre es un testimonio que preserva la memoria colectiva.

Al transformar la oralidad en escritura, Carrera Piñeiros refuerza la importancia de mantener vivas las costumbres, las leyendas y las voces de los mayores, que aún hoy siguen enseñando y conectando generaciones.

