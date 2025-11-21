Ramiro Garzón, gerente de Novacero, es uno de los líderes con mejor reputación digital en Ecuador

El gerente General de Novacero, Ramiro Garzón, se posiciona entre los ejecutivos con mejor reputación digital en Ecuador, según el Estudio de Reputación Digital 2025.

Este reconocimiento, otorgado por INC Consultores, Ipsos Ecuador y Ekos, confirma el liderazgo estratégico del directivo en el sector industrial y su creciente impacto en el ecosistema empresarial ecuatoriano.

Un liderazgo industrial que destaca en el entorno digital nacional

Con presencia activa en conversaciones corporativas y temas vinculados al acero, sostenibilidad y transformación industrial, Garzón se ubicó en la posición número ocho de un ranking que incluye referentes como Dolores Prado, Isabel Noboa, Guillermo Lasso y Juan Carlos Berrú.

Su incorporación en esta selecta lista evidencia la fortaleza comunicacional del sector siderúrgico y proyecta la visibilidad del Acero Verde (Green Steel) como modelo de innovación sostenible.

Notabilidad y reputación: factores que impulsan su reconocimiento

El estudio destaca que Ramiro Garzón alcanzó 10 puntos en Notabilidad, uno de los puntajes más altos del informe.

Este indicador valora la asociación positiva, la coherencia del discurso corporativo y el manejo estratégico de plataformas digitales como LinkedIn, donde el ejecutivo promueve prácticas de sostenibilidad, reciclaje y economía circular en la industria del acero.

Su rol como vocero lo posiciona como una voz autorizada en el país.

El alcance del estudio: reputación digital basada en datos

La evaluación se realizó sobre una base de 150 líderes empresariales y analizó más de 12.000 publicaciones, menciones y reacciones generadas entre mayo y julio de 2025.

Las variables clave del ranking fueron Notoriedad, Notabilidad y Gestión de LinkedIn, consolidando un panorama integral sobre la influencia digital de los ejecutivos.

Trayectoria y visión estratégica de Ramiro Garzón

Con formación en Ingeniería Mecánica (ESPE) y un MBA del IDE Business School, el líder de Novacero suma casi cuatro décadas en la empresa y ha impulsado la consolidación del primer acero verde del Ecuador.

Su trayectoria incluye cargos en Alacero, BIM Forum Ecuador, Fedimetal, Camicon y Cámara de Industrias del Cotopaxi, reforzando su rol como referente del sector productivo.

Novacero: innovación, economía circular y liderazgo sostenible

Con 52 años en el mercado, Novacero impulsa soluciones de acero con enfoque ecoamigable y una robusta red de más de 800 puntos de venta en el país.

Su modelo basado en reciclaje de chatarra, la articulación con más de 12 000 recicladores y su certificación ambiental la consolidan como empresa pionera en economía circular y responsabilidad social en Ecuador.