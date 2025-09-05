Radio Cocoa ha mantenido viva la voz de lo alternativo en Ecuador. Esta emisora digital fue fundada en 2010 y se ha convertido en un altavoz cultural que promueve géneros y propuestas fuera de los circuitos comerciales.

Este 2025 celebra 15 años de trayectoria con el concierto Resonancias, un evento que busca reafirmar la memoria musical del Ecuador.

El público puede adquirir sus entradas en la página oficial teatrosucre.com o en boletería del teatro.

Resonancias en el Teatro Nacional Sucre

El próximo viernes 5 de septiembre de 2025, a las 19:00, el Teatro Nacional Sucre de Quito será el epicentro de esta celebración.

El concierto reunirá a artistas de distintas generaciones que comparten el propósito de reivindicar la música ecuatoriana.

Entre ellos estarán Margarita Lasso, Álvaro Bermeo (Guardarraya), Felipe León (La Máquina Camaleón), Fabrikante, Pixie (Estamos Perdidos) y otros exponentes de la escena alternativa nacional.

San Pedro Bonfim es el invitado principal de Resonancias

La estrella de la noche será San Pedro Bonfim, integrante de Lolabúm y uno de los músicos ecuatorianos con mayor proyección internacional.

En 2024 fue reconocido por Rolling Stone con su tema Corazón de guagua, incluido en la lista de las 25 mejores canciones en español.

Su propuesta combina tradición andina y sensibilidad contemporánea, lo que lo convierte en un referente para las nuevas generaciones.

InConcerto y la Orquesta de Instrumentos Andinos

El evento contará con la participación de InConcerto, organización sin fines de lucro dedicada a la innovación en la música clásica.

También estará la Orquesta de Instrumentos Andinos, referente desde 1990 en la revalorización de nuestras raíces.

Su presencia refuerza el carácter intercultural y patrimonial de este encuentro, que no solo celebra un aniversario, sino la resistencia cultural ecuatoriana frente al olvido.

Un acto de memoria y resistencia cultural

Para Juan Pablo Viteri, director de Radio Cocoa y docente de la Universidad San Francisco de Quito, cumplir 15 años es “un acto de resistencia”.

Con su trayectoria en medios, antropología visual y estudios culturales, Viteri busca tender puentes entre investigación y creación. Según él, sin registro la memoria musical desaparece, y por ello este concierto tiene como misión transmitir la historia del país a través de la música.