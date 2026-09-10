Pycca cumple 80 años y abre una nueva etapa en el retail ecuatoriano

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Pycca cumple 80 años en Ecuador y abre una nueva etapa marcada por la expansión de su operación, la transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo. La compañía, especializada en productos para el hogar, llega a este aniversario con una red de 116 tiendas y una estrategia que integra sus canales físicos y digitales.

La historia comenzó cuando José Antón Díaz, a los 18 años, puso en marcha un proyecto que nació como una tienda tradicional. Ocho décadas después, la evolución de Pycca refleja también los cambios del retail ecuatoriano y de consumidores que buscan mayor variedad, experiencias de compra ágiles y nuevas alternativas para equipar sus hogares.

Crecimiento y expansión de Pycca en Ecuador

La compañía cerró 2025 con un crecimiento cercano al 22% en ventas. En los últimos 12 años, además, pasó de 27 a 116 tiendas a escala nacional, una expansión acompañada por la incorporación de nuevos negocios como Polipapel, Pet Station y Oh My God by Polipapel.

El crecimiento de Pycca también tiene un componente laboral. Actualmente, la empresa cuenta con alrededor de 1.400 colaboradores en Ecuador, mientras amplía su presencia en diferentes categorías dirigidas a las necesidades de las familias.

Su relación con los consumidores también se trasladó con fuerza al entorno digital. La compañía registra una comunidad cercana al millón de seguidores y durante 2025 desarrolló más de 60 activaciones y experiencias.

La omnicanalidad transforma la experiencia de compra

El consumidor ecuatoriano compara precios, descubre tendencias en plataformas digitales y espera procesos cada vez más personalizados. Frente a este escenario, Pycca ha ampliado sus colecciones, incorporado tendencias internacionales y renovado sus establecimientos para convertirlos en espacios de inspiración para el hogar.

La estrategia omnicanal de Pycca conecta tiendas, comercio electrónico, aplicación móvil y redes sociales. Los consumidores pueden descubrir productos en canales digitales, realizar compras mediante la web o la app y seleccionar alternativas para recibirlos. Los kioscos digitales instalados en establecimientos también permiten consultar un portafolio más amplio.

“Cumplir 80 años no representa un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa. Queremos seguir liderando la categoría hogar en Ecuador, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestra propuesta omnicanal”, señala Juan Luis Calvo.

Una nueva etapa para el retail

Durante 2026, Pycca prevé continuar con la renovación de tiendas, incorporación de categorías y nuevas colecciones, además de fortalecer sus canales digitales y desarrollar campañas para estrechar la relación con sus consumidores.

Con ocho décadas de presencia en el mercado, la compañía busca consolidar su crecimiento y conectar con nuevas generaciones en un escenario donde el retail ecuatoriano combina establecimientos físicos, comercio electrónico y experiencias digitales. La estrategia mantiene como eje el propósito que Pycca resume en la frase: “Hacerte la vida más fácil y poder disfrutarla al máximo”.