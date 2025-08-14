Con una inversión cercana al millón de dólares, PepsiCo Ecuador ha dado un paso estratégico en su crecimiento operativo con la inauguración de un nuevo centro de distribución en Guayaquil. Esta infraestructura ha sido diseñada para fortalecer la capacidad logística de la compañía y responder con mayor eficiencia a la demanda de siete provincias del país.

Expansión estratégica para mayor cobertura

El nuevo centro representa una mejora significativa en términos de espacio y eficiencia. Con un tamaño 40% mayor al anterior y una capacidad operativa que supera en más del 50% a la anterior instalación, esta operación permitirá distribuir más de 1.2 millones de cajas al año, con una proyección de crecimiento de hasta 2 millones.

Además, la altura de 15 metros del almacén optimiza el uso del espacio vertical, lo que se traduce en una mejor organización del inventario y una operación más fluida.

Tecnología de punta al servicio de la eficiencia

Uno de los elementos diferenciadores de esta instalación es la incorporación de internet satelital de banda ancha con tecnología Starlink, que asegura conectividad robusta y estable.

A esto se suma la implementación de sistemas de mobile picking, lo que posiciona a la operación de PepsiCo Ecuador como una de las más ágiles de la región en velocidad de alistamiento de productos.

Esta infraestructura moderna no solo responde a los retos logísticos de una operación en expansión, sino que también impulsa un modelo de trabajo colaborativo, integrando áreas como operaciones y ventas en un entorno diseñado para el bienestar de los equipos.

Compromiso con la sostenibilidad y el talento local

Esta inversión reafirma el compromiso de PepsiCo con el desarrollo sostenible en Ecuador. El nuevo centro es parte de una estrategia más amplia que busca dinamizar la economía local, fomentar el desarrollo del talento humano y fortalecer la cadena de valor en el país.

Bajo la visión de “pep+ (PepsiCo Positive)”, la compañía pone en el centro de su operación la sostenibilidad y el capital humano como ejes de crecimiento, creando valor para las personas y el planeta.

Con esta apuesta por la innovación, eficiencia y colaboración, PepsiCo Ecuador se consolida como un actor clave en la transformación logística del sector de alimentos y bebidas en el país.