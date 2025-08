Old Navy presenta en Ecuador su nueva colección The Occasion.

Es una propuesta innovadora de vestidos elegantes pensados para eventos especiales. Esta línea busca conquistar a las amantes de la moda con vestidos sofisticados y accesibles, diseñados para hacer una entrada inolvidable en cualquier celebración.

Vestidos con diseño exclusivo y telas de alta calidad

La colección The Occasion by Old Navy incluye siete vestidos y una falda confeccionados en telas premium como tafetán, satén y chifón.

Los diseños están disponibles en colores sólidos clásicos y estampados de temporada, incluyendo flores y lunares, pensados para realzar el estilo y la personalidad de cada mujer.

Destaca el estampado floral pintado a mano por el equipo de diseño, lo que otorga a cada prenda un carácter único y artístico.

Zac Posen y Sarah Holme, talento creativo detrás de la colección

El reconocido diseñador Zac Posen, ahora Director Creativo de Old Navy, colaboró estrechamente con Sarah Holme, Directora de Diseño y Desarrollo de Producto, para dar vida a esta colección.

“Queremos que cualquier ocasión se sienta especial”, comenta Posen, resaltando la sofisticación y accesibilidad de las prendas. Holme enfatiza la apuesta de Old Navy por mantener su esencia divertida, versátil y confiable, ahora trasladada a los eventos especiales.

Disponibilidad y precios en tiendas Old Navy en Ecuador

Las piezas de The Occasion están disponibles en Ecuador en las tiendas Old Navy Quicentro Shopping (Quito) y Riocentro Los Ceibos (Guayaquil).

Los modelos se ofrecen en tallas de la XS a la XL, con precios que van desde 53,99 hasta 69,99 dólares, una opción accesible para quienes buscan vestirse con estilo sin exceder su presupuesto.