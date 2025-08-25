Obituario

Tomás Carlos Wright Durán-Ballén, cariñosamente conocido como “Tommy”, fue el fundador y Presidente Vitalicio Honorario de Corporación Favorita. Nacido en 1930, su vida estuvo marcada por el espíritu visionario, el compromiso social y la construcción de un legado empresarial que ha impactado positivamente en miles de ecuatorianos.

Junto a sus padres y hermanos, Tommy trazó los cimientos de lo que hoy es una de las empresas más influyentes del Ecuador. Su liderazgo no solo consolidó valores fundamentales dentro de la organización, sino que también dejó huella en el desarrollo económico y social de Quito y otras ciudades del país.

Fue un actor clave en múltiples iniciativas que transformaron comunidades, generando empleo y oportunidades sostenibles a lo largo del tiempo. Su entusiasmo incansable y su visión pionera se convirtieron en pilares del crecimiento de Corporación Favorita, cuyo propósito continúa guiado por los principios que él instauró.

El legado de Tommy Wright permanecerá vivo en su familia, en sus colaboradores y en todos aquellos que fueron tocados por su ejemplo. Su fallecimiento marca el cierre de una era, pero también la continuidad de un ideal que trasciende generaciones.

Corporación Favorita y diversas instituciones del país han expresado sus condolencias a la familia Wright, especialmente a sus hermanos, hijos, sobrinos y demás familiares que hoy continúan liderando la empresa, así como a todos los miembros de la familia corporativa.

Paz en su tumba.

Lunes, 25 de agosto de 2025