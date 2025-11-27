Nuevo Suzuki S-Cross Hybrid: un viaje a la nueva movilidad híbrida

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de septiembre de 2026

SZK del Ecuador S.A., representante y distribuidor oficial de vehículos Suzuki en Ecuador, presenta la nueva generación del Suzuki S-Cross Hybrid, un SUV robusto, sofisticado y tecnológicamente avanzado que marca un nuevo estándar dentro de su segmento.

Con un diseño renovado, un sistema híbrido auto-recargable y con más de 22 sistemas de seguridad activa inteligente, este modelo llega como respuesta a un mercado que demanda eficiencia, potencia y soluciones más responsables con el entorno.

Como parte de su propuesta integral, la nueva generación del S-Cross Hybrid llega al país con una versión automática completamente equipada, disponible desde 31 990 dólares, reforzando el compromiso de Suzuki por acercar al mercado ecuatoriano un SUV con el perfecto equilibrio entre alto desempeño deportivo, máxima eficiencia de combustible y seguridad inteligente, convirtiéndose en elSUV más equipado y tecnológico de la categoría.

En un entorno donde la movilidad sostenible dejó de ser una tendencia para convertirse en una prioridad, Suzuki del Ecuador avanza liderando por tres años consecutivos como la marca #1 en venta de vehículos híbridos, completando su portafolio con un modelo que combina eficiencia energética, potencia y una experiencia de conducción superior.

El resultado es un SUV que no sólo responde al presente, sino que anticipa el futuro de la movilidad en el país.

“La llegada de esta nueva generación del nuevo Suzuki S-Cross Hybrid refleja la evolución tecnológica de Suzuki y nuestro compromiso por ofrecer vehículos potentes, sofisticados y eficientes. Está pensado para conductores que buscan un SUV con carácter, seguridad y elegancia, y que valoran la innovación en cada detalle. Con un desempeño deportivo, máxima eficiencia y más seguridad, este modelo eleva la experiencia de manejo en el Ecuador”, señaló Juan Sebastián Becerra, gerente de Ventas y Marketing de Suzuki Autos Ecuador.

El nuevo SUZUKI S-Cross Hybrid incorpora un sistema híbrido auto-recargable de última generación que trabaja en conjunto con el potente motor 1.4L Turbo Boosterjet de la marca, capaz de generar 127 caballos de fuerza y 235 Nm de torque.

Esta combinación maximiza la entrega de potencia desde bajas revoluciones, ofreciendo aceleraciones más ágiles, mejor respuesta en adelantamientos y una sensación de manejo más sólida en cualquier terreno.

El sistema híbrido aporta asistencia eléctrica inteligente que optimiza consumo, reduce emisiones y mejora el desempeño en la conducción.

Todo esto se complementa con una transmisión automática de seis velocidades que equilibra eficiencia y confort, logrando un desempeño superior con un consumo significativamente menor frente a motores tradicionales.

El diseño de esta nueva generación destaca por su presencia poderosa y moderna: mascarilla piano black, faros LED con DRL, aros RIN 17 bitono y una silueta robusta que proyecta fuerza y sofisticación sin excesos.

En el interior, la experiencia se eleva con una propuesta tecnológica y confortable que integra una pantalla táctil HD de 9” con integración total, climatizador digital bizona, volante en cuero con mandos integrados, asientos en eco-cuero y una capacidad de carga de 665 litros, pensada para quienes buscan espacio, comodidad y conectividad en cada trayecto.

Esta nueva generación incorpora la tecnología de seguridad más avanzada de la marca: Suzuki Smart Safety, un sistema inteligente que, a través de cámaras de alta precisión y sensores de última generación, analiza en tiempo real el entorno del vehículo para anticiparse a posibles riesgos y evitar colisiones.

Dentro de este paquete destacan funciones como el frenado autónomo de emergencia, la alerta de precolisión, el asistente de mantenimiento de carril, la prevención de cambio involuntario de carril, el control crucero adaptativo, la alerta de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado posterior.

Complementado con seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas y la plataforma reforzada HEARTECT, este conjunto posiciona al nuevo S-Cross Hybrid como el SUV más seguro de su segmento.

Con esta apuesta, Suzuki del Ecuador reafirma su rol en el liderazgo de la transición energética en movilidad en el país, introduciendo las tecnologías más avanzadas, eficientes y equipamiento de alto nivel al alcance de los ecuatorianos.

The Powerful Suzuki S-Cross Hybrid ya está disponible en Suzuki Stores a nivel nacional, ofreciendo una alternativa de un SUV de nueva generación potente, inteligente y con seguridad avanzada.