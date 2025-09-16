Norlop, una de las agencias más reconocidas de Ecuador, presentó en Guayaquil el libro Norlop, El legado de Paco Solá. Es una obra conmemorativa que recopila más de seis décadas de creatividad, visión empresarial y compromiso con la comunicación estratégica en Ecuador.

Este homenaje editorial no solo recuerda la vida y obra de Paco Solá, pionero de la publicidad ecuatoriana, sino que también documenta la transformación de la industria local desde 1963 hasta su consolidación global.

El legado creativo de Norlop y su evolución

El libro, compuesto por nueve capítulos, recorre campañas icónicas, entrevistas, fotografías históricas y testimonios de colaboradores que marcaron hitos en la innovación y la tecnología publicitaria.

En cada página se reflejan los valores que impulsaron la trayectoria de la agencia: creatividad, ética y excelencia, principios que continúan vigentes como parte de la identidad corporativa.

La publicación incluye frases memorables de Solá, como aquella pronunciada en 1988: “¡La publicidad es comunicación… lo fue en los sesenta, lo es hoy y lo será siempre!”.

El aporte gremial y educativo de Paco Solá

Más allá de la dirección de su agencia, Paco Solá dejó huella en la institucionalización de la publicidad en Ecuador.

Fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad (AEAP) en dos períodos (1973 y 1986), donde impulsó proyectos históricos como el primer estudio de sintonía de radio y televisión, el certamen Cóndor y la revista Publicidad, referente del sector .

Además, participó como socio fundador de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, hoy Universidad Casa Grande, donde la cátedra de Estrategia y Gestión de Marca lleva su nombre en reconocimiento a su labor formadora.

Una herencia que inspira a nuevas generaciones

En palabras de Paco Solá: “Mi mayor legado es lo que les he dado a mis hijos… la forma de encarar la vida, la unión, el buen comportamiento”. Ese espíritu continúa hoy bajo el liderazgo de sus hijos, Paco y Ceci Solá Tanca, quienes mantienen viva la esencia de la agencia y su compromiso con la innovación.

“Norlop, El legado de Paco Solá” estará disponible en las bibliotecas de las principales universidades del país. El objetivo es inspirar a nuevas generaciones de creativos, comunicadores y empresarios que deseen aportar al mundo con ideas auténticas y con propósito.