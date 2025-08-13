El pasado 7 de agosto, Quito se convirtió en el punto de encuentro clave para los protagonistas del ecosistema digital.

Etarget, liderada por Chiquinquira Polo, organizó el evento ‘Cocktails & Ecommerce: Impulsa tu eCommerce con soluciones de alto impacto’, una experiencia que marcó un hito en la profesionalización del comercio electrónico en Ecuador.

La cita, celebrada en JAUZ, contó con el aval de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) y el respaldo de EL COMERCIO como media partner.

Bajo un formato exclusivo e íntimo, el evento reunió a ejecutivos de alto nivel para compartir experiencias, generar alianzas y conocer herramientas que están redefiniendo el ecommerce en la región.

Soluciones reales para desafíos actuales

Durante el evento, representantes de empresas como Koin, Nuvei, Mercado Libre, Massive y Growlat presentaron casos reales y soluciones innovadoras enfocadas en fortalecer los canales digitales.

Entre los temas abordados se destacaron estrategias para reducir el fraude y mejorar la tasa de aprobación en medios de pago, la aceptación de múltiples métodos de cobro sin costos ocultos, y formas de escalar ventas en marketplaces con procesos eficientes.

También se compartieron métodos para optimizar campañas de performance con métricas claras, y sistemas de automatización que mejoran la experiencia de compra tanto para nuevos usuarios como para clientes recurrentes.

Estas propuestas demostraron cómo la tecnología puede generar resultados tangibles en un entorno digital competitivo.

Un encuentro con líderes del ecosistema digital

La jornada reunió a actores clave del comercio electrónico en Ecuador. Estuvieron presentes Leonardo Ottati, en representación de la CECE; Jorge Portilla, CBO de EL COMERCIO; Arturo Campoverde y Tomás Arroyo, de Nuvei; Paula Parra y Juliana Bolivar, de Koin; Philippe Fossaert, de Mercado Libre; Gabriel Gómez, de Massive; Carlos Delgado, de Growlat; y Chiquinquira Polo, anfitriona y líder de Etarget.

El formato del evento, que combinó charlas estratégicas con networking y experiencias sensoriales como música en vivo y cocktails, creó un ambiente propicio para el diálogo y la colaboración entre empresas que lideran la transformación digital en el país.

Construyendo relaciones para el futuro del ecommerce

El cierre del evento mantuvo el tono estratégico e inspirador que caracterizó toda la jornada.

Música en vivo y conversaciones distendidas permitieron consolidar conexiones con potencial de largo plazo. “Queremos que los líderes del ecommerce ecuatoriano tengan a su alcance las mejores soluciones del mercado, pero también que construyan relaciones duraderas que generen resultados”, afirmó Chiquinquira Polo, destacando la visión de Etarget para fortalecer el ecosistema digital en el país.

Con esta primera edición, ‘Cocktails & Ecommerce’ se posiciona como un nuevo referente dentro del calendario de eventos especializados, marcando un camino claro hacia una industria digital más colaborativa, sofisticada y preparada para el crecimiento.