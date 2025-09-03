Nestlé Ecuador, con 70 años de trayectoria, y Moderna Alimentos, con 115 años de historia, se unieron para lanzar la nueva premezcla Torta Ya sabor a chocolate con tableta Nestlé® semiamargo.

Este producto combina en un solo empaque una mezcla de 450 gramos y una tableta de 100 gramos elaborada con cacao ecuatoriano de alta calidad. Fue diseñada para cobertura o relleno.

El objetivo es facilitar la repostería en casa con practicidad, innovación y un sabor inconfundible.

Más noticias:

Impulso al cacao ecuatoriano y a los agricultores

La propuesta va más allá de la innovación culinaria: conecta directamente con el trabajo de más de 7 500 agricultores vinculados al Plan Cacao de Nestlé®. De esta forma, se fomentan las prácticas sostenibles en Ecuador.

La edición limitada refuerza el compromiso con la producción local y el desarrollo económico, al tiempo que brinda a las familias un producto accesible y práctico.

Una experiencia pensada para las familias

Según María Alejandra Martín, directora de Nestlé Professional Ecuador, esta premezcla une sabor, innovación y compromiso social en un formato único.

José Luis Vivar, CEO de Moderna Alimentos, destacó que la alianza responde a las tendencias de consumo actuales, enfocándose en practicidad, calidad y disfrute.

Con este producto, las familias ecuatorianas pueden dedicar más tiempo a compartir momentos juntos mientras disfrutan de la repostería casera.

Disponibilidad y proyección en el mercado

La premezcla Torta Ya sabor a chocolate con tableta Nestlé® estará disponible durante un año en las principales cadenas de supermercados a nivel nacional.

Esta estrategia no solo ofrece conveniencia, sino que también refleja cómo las colaboraciones estratégicas entre grandes empresas ecuatorianas pueden unir propósito, sabor y tradición, fortaleciendo los lazos con los consumidores y el campo ecuatoriano.

Te recomendamos