Con el firme propósito de seguir generando valor compartido en el país, Nestlé Ecuador presentó su nueva campaña ‘Sembramos Futuro‘, una iniciativa que visibiliza el impacto de su Plan Cacao, un programa que lleva 15 años trabajando junto a más de 7 500 agricultores en 11 provincias del país. Esta acción consolida el compromiso de la compañía con el desarrollo del agro, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector cacaotero nacional.

Un modelo sostenible con resultados tangibles

Desde su implementación, el Plan Cacao ha logrado hitos relevantes:

Más de 7 500 agricultores y sus familias han sido beneficiados.

han sido beneficiados. 34 000 hectáreas de cacao son actualmente sostenibles.

de cacao son actualmente sostenibles. Más de 2 500 agricultores se han graduado en las Escuelas de Agroemprendimiento .

se han graduado en las . El 26% de las fincas participantes son lideradas por mujeres.

participantes son lideradas por mujeres. Solo en 2024, se adquirieron más de 38 000 toneladas métricas de cacao.

El programa está respaldado por las certificaciones internacionales Rainforest Alliance (60% de las hectáreas) y Nestlé Cocoa Plan (40%), las cuales avalan prácticas agrícolas responsables, protección ambiental y sostenibilidad. La estrategia se estructura en tres pilares: Mejores Fincas, Mejores Vidas y Mejor Cacao.

Conexión directa con el origen

La campaña “Sembramos Futuro” no solo destaca los logros del Plan Cacao, sino que también busca reforzar el vínculo emocional entre consumidores y productores, promoviendo el valor del cacao ecuatoriano como materia prima esencial. Este grano es el corazón de productos icónicos como las tabletas de chocolate Nestlé® y el chocolate en polvo Ricacao®, reconocidos por su sabor y calidad.

Según Daniel Martínez, Vicepresidente de Supply Chain de Nestlé Ecuador, “el Plan Cacao refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país y con las familias que dependen de este cultivo. Hemos construido un modelo que genera valor compartido y asegura una cadena de suministro responsable y de calidad”.

Exportaciones con impacto global

Con presencia activa en provincias clave como Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Guayas, Cañar, El Oro, Chimborazo y Azuay, Nestlé ha fortalecido su red de impacto rural. En 2024, la compañía exportó más de 33.000 toneladas métricas de cacao y sus derivados a destinos como Estados Unidos, México, Suiza, Italia y Australia, contribuyendo a la balanza comercial del país y posicionando al Ecuador como un líder en cacao de alta calidad.