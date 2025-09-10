La reconocida marca Nespresso, pionera en café de alta calidad, celebra su llegada a Ecuador con la apertura de dos boutiques exclusivas en Quicentro Shopping en Quito y San Marino Shopping en Guayaquil.

Estos nuevos espacios ofrecen un concepto innovador, creativo y sostenible, que busca conectar directamente a los consumidores con la experiencia sensorial de preparar y degustar el café perfecto.

La apertura de Nespresso en Ecuador responde al compromiso de la marca de acercar a los ecuatorianos la calidad excepcional de su café, respaldada por la innovación tecnológica y una visión centrada en la sostenibilidad.

Alianza con Corporación Favorita para transformar el retail

De la mano de Corporación Favorita, Nespresso diversifica el mercado local con su propuesta premium.

La alianza impulsa la oferta de productos y experiencias diferenciadas, siempre con una visión de responsabilidad social y ambiental.

Con una inversión inicial de más de dos millones de dólares, se han generado 20 empleos directos y más de 100 empleos indirectos relacionados con la construcción y operación de las nuevas boutiques.

Para Corporación Favorita, este paso fortalece su apuesta por la innovación y la expansión de su portafolio en el segmento de productos de lujo.

Economía circular y puntos de reciclaje GIRA

La sostenibilidad es un pilar clave en esta alianza. Nespresso utiliza cápsulas de aluminio reciclable, lo que garantiza la preservación de la calidad del café y al mismo tiempo contribuye a la economía circular.

En Ecuador, las cápsulas usadas podrán ser depositadas en los Puntos GIRA distribuidos a nivel nacional.

Estos puntos de reciclaje, gestionados por GIRA —empresa de Corporación Favorita— permiten procesar las cápsulas junto con otros 10 tipos de residuos reciclables.

Además, mediante la App GIRA, los clientes obtienen ReciPuntos que podrán canjear por descuentos en productos en las boutiques de Nespresso y supermercados de Corporación Favorita.

Una marca global con historia

Nespresso nació en 1986 con la visión de permitir que cualquier consumidor preparara en casa un café espresso perfecto, como un barista experto. Ahora está presente en 93 países con más de 802 boutiques en el mundo.

En Ecuador, los amantes del café podrán explorar un portafolio de más de 30 variedades, máquinas de última generación y accesorios diseñados para realzar la experiencia de consumo.

