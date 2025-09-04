¿Te sientes cansado, sin energía o mentalmente agotado? Es momento de reconectarte contigo mismo y recuperar tu mejor versión.

Nature’s Garden presentó tres innovadores suplementos diseñados para ayudarte a lograrlo de forma natural y efectiva. Lo hizo en el evento Reconecta Contigo, que se cumplió este 3 de septiembre de 2025.

Nature’s Garden presenta el suplemento para frenar el estrés

El primer suplemento es Ashwagandha. Se trata de una fórmula ancestral renovada con beneficios modernos.

Este suplemento está pensado para reducir los niveles de cortisol, la conocida ‘hormona del estrés’, favoreciendo así el equilibrio físico y emocional. Es ideal para quienes buscan calmar la mente sin perder el enfoque.

La doctora Isabel Espinosa, especialista en Medicina Biológica-Naturista, explica que la Ashwagandha es una planta medicinal milenaria de la India “que en los estudios científicos actuales se ha visto que disminuye los niveles de cortisol”.

Pro NAD+ es otro nuevo suplemento de Nature’s Garden

Pro NAD+ actúa desde el interior, aportando energía celular gracias a su capacidad para estimular la reparación del ADN.

Sus componentes están formulados para combatir el envejecimiento prematuro y mejorar el rendimiento diario, haciendo que te sientas revitalizado desde el primer momento.

OXI VIDA ayuda al frenar el envejecimiento

La tercera novedad es OXI VIDA, una poderosa combinación antioxidante que, al igual que Pro NAD+, ayuda a ralentizar el envejecimiento celular.

Con ingredientes como la coenzima Q10, esta fórmula promueve una mayor vitalidad, ideal para enfrentar las exigencias del día a día con energía renovada.

Nature’s Garden reafirma así su compromiso con el bienestar integral, ofreciendo productos que combinan ciencia y naturaleza para apoyar tu salud física y emocional.

“Creemos en nuestra industria y en el futuro que queremos construir juntos. Hoy confirmamos que los logros no se alcanza solos, se alcanzan en comunidad”, concluyó Lorena Valarezo Sánchez, gerente General de la marca, que tiene 30 años de trayectoria.

