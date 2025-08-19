La tecnología no es el futuro: es el presente. Con esa visión clara, Movistar Empresas realizó en Ecuador la primera edición del Digital Forum 2025, un evento de alto nivel que reunió a líderes empresariales, expertos internacionales y grandes marcas tecnológicas para discutir cómo la digitalización está redefiniendo los negocios, la productividad y el desarrollo sostenible.

Este foro marca una evolución de los anteriores Security Forum, expandiendo el enfoque hacia temas como inteligencia artificial, cloud computing, conectividad, ciberseguridad y transformación digital aplicada a diversos sectores económicos.

Casos reales para empresas reales

El Digital Forum 2025 no fue solo un espacio de reflexión, sino de conexión entre la innovación y los negocios reales. La agenda estuvo diseñada para mostrar cómo la tecnología impacta transversalmente a industrias clave como el retail, la banca, la salud, el agro y el sector camaronero, sectores estratégicos en la economía ecuatoriana.

Con la participación de empresas como Huawei, Microsoft y Fortinet como sponsors principales, y el respaldo de marcas como Cisco, Check Point, Hytera, Intcomex y Forza, el evento generó un ambiente propicio para el networking, el intercambio de ideas y el impulso de alianzas estratégicas.

Inteligencia artificial con visión humana

Uno de los momentos más destacados fue la charla magistral de Engel Fonseca, conferencista TEDx, CEO de Potenchtial Group y mentor de Endeavor México. Fonseca ofreció una mirada profunda sobre el impacto de la inteligencia artificial y los algoritmos en la estrategia empresarial moderna, abordando también temas de neurociencia aplicada a los negocios, marketing digital y pensamiento Moonshot.

Su participación subrayó la importancia de formar talento digital y fomentar una mentalidad de cambio dentro de las organizaciones.

Cerrando brechas, abriendo oportunidades

Movistar Empresas no solo impulsa el diálogo sobre tecnología, también actúa. Según el Sondeo de Adopción Digital realizado en siete países de Latinoamérica, el 68% de las Pymes en Ecuador aún enfrenta barreras para adoptar herramientas digitales, principalmente por falta de conocimiento técnico. Frente a este desafío, el foro se consolidó como un motor de aprendizaje y asesoría para cerrar la brecha digital empresarial en el país.

“Creemos en el poder de la tecnología para promover el desarrollo sostenible. Con este foro buscamos conectar a las empresas con el futuro”, expresó Juan Francisco Flores, director de Movistar Empresas en Ecuador.

Una visión sostenible e inclusiva

Movistar Empresas ratifica así su liderazgo como aliado tecnológico de las organizaciones en el país. Su enfoque no solo incluye conectividad o soluciones digitales, sino también un compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión del talento y la evolución digital de todos los sectores productivos.

El Digital Forum 2025 fue más que un evento. Fue una hoja de ruta hacia el futuro.