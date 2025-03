Paisajes de la costa y sierra ecuatoriana, experiencias, folklore y un mural exploran las raíces del país y las exhiben en el documental ‘Ecuador nos mueve’. La pieza audiovisual, lanzada por Movistar tiene como objetivo conectar con la identidad ecuatoriana y lo que esta genera.

La noche del 26 de febrero del 2025 se llevó a cabo el estreno del filme en Ecuador. Este contó con el actor José Andrés Caballero y el artista Xavier Calderón como protagonistas y viajeros del territorio nacional.

Más noticias:

En su travesía, estos recorrieron siete localidades del país en cinco provincias. El trayecto inició en Guayaquil (Guayas), con un buen encebollado, y continuó hacia Dos Mangas y Olón (Santa Elena), el Cajas y Cuenca (Azuay), Quilotoa (Cotopaxi) y, finalmente, Quito.

A raíz de todo el viaje se captura la esencia de lo natural y tradicional del país, pero aquello no solo queda en la pieza fílmica, pues va como remate el mural de Caballero y Calderón. Desde su experiencia, estos pintaron una obra en Guayaquil en la cual se plasme lo vivido.

El lanzamiento del documental, sin embargo, no se limita únicamente a su exposición. Este se une a la campaña “Conecta con lo que te mueve”, que va de la mano con esta iniciativa.

Movistar y Ecuador se abrazan

La campaña de Movistar “Conecta con lo que te mueve” saltó a la palestra en el 2024, sin embargo, este 2025 tomará más fuerza con su vinculación a las emociones y aspiraciones del país. Gabriel Freire, gerente de comunicaciones de marketing de Movistar Ecuador, conversó con EL COMERCIO y se refirió al impacto y a cómo se ejecutará.

A partir del mural que se genera en ‘Ecuador nos mueve’, ese arte se verá plasmado en las tiendas de Movistar a escala nacional. “Vamos a tener unos elementos de gran visibilidad para que la gente los pueda apreciar, se sienta identificada y pueda ver esa conexión que hemos creado entre Ecuador y Movistar. Porque con Movistar conectamos todo el Ecuador”, sostuvo Freire.

Él también agregó que, en la misma línea de la campaña, habrá nuevas acciones. A su vez, existirán sorpresas y novedades.

Un proyecto distinto junto a Movistar

En la realización de ‘Ecuador nos mueve’, la productora encargada del rodaje fue Levector, encabezada por Jeff Karam. Este último señaló que una de las principales motivaciones para involucrarse fue la propuesta diferenciadora que trajo Movistar consigo.

Cuando vimos este proyecto y lo que la marca quería hacer, era algo totalmente diferente: combinar el arte con algo que iba a mantenerse por mucho tiempo en un mural, pero que está inspirado en Ecuador, en los viajes, en las experiencias, en la comida. Entonces, me parece que realmente nos marcó mucho la oportunidad de contar una historia distinta

Karam también destacó la participación de Oliver Garland como director, de Simon Brauer como director de fotografía y Mafer Santacruz. A su vez, ponderó las locaciones recorridas, así como y al equipo que formó parte del rodaje debido a lo vertiginoso de las grabaciones y los traslados.

Con respecto a la distribución de las piezas audiovisuales, dado que el documental fue exclusivo en su presentación, estas se exhibirán de manera fragmentada. Existen productos de entre uno y tres minutos que la marca lanzará en distintos momentos.

Oliver Garland, una de las claves para Ecuador nos mueve

El encargado de dirigir ‘Ecuador nos mueve’ fue el uruguayo Oliver Garland, quien también realizó From core to sun en 2018 y tiene una amplia experiencia en el cine documental. Desde hace ocho años ha colaborado con Levector y, cuando le acercaron el guion, este se entusiasmó y no tardó en aceptar la tarea.

Con respecto a su trabajo en el filme, Garland señaló que una de las claves fue la espontaneidad y la química de él junto a José Andrés Caballero y Xavier Calderón, así como la de estos dos entre sí. En un inicio, ninguno se conocía y, dentro del documental, se plasma la evolución de las relaciones por medio del tópico del viaje.

“A mí me parece relindo y me entusiasma un montón cuando la publicidad excede lo que es el marketing y el eslogan y empieza a darle algo a la cultura de un país. Creo que esto lo tiene, enlaza a un quiteño con un ‘guayaco’. Recorrer juntos un país, que lo vivan juntos y mostrar la naturaleza y lo que es, termina siendo un producto audiovisual cinematográfico que excede totalmente a la marca y a la publicidad”, sostuvo.