Misión Emprende 593 consolida al ecosistema de innovación en Ecuador como un referente regional.

Tras recibir más de 4 100 postulaciones y culminar rigurosas etapas de mentoría y pitch, solo 15 emprendimientos ecuatorianos avanzaron hacia la primera edición de Misión Emprende 593 con Shark Tank Latam. Es una producción de Sony Pictures Television que se estrenará en 2026.

Este proyecto marca un hito para el desarrollo productivo ecuatoriano, al llevar talento nacional a una vitrina internacional.

Una gala empresarial que marcó el inicio de una nueva era

Durante la 10.ª edición de los Premios EI, la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) presentó oficialmente a los jurados y finalistas que competirán en el programa.

Empresarios, inversionistas y líderes del sector asistieron a este evento que consolidó el vínculo entre el sector privado ecuatoriano, la innovación y las nuevas oportunidades de inversión.

La noche cerró con la presentación de siete destacados jurados, reconocidos por su trayectoria en sectores como retail, sostenibilidad, inversión, talento humano y desarrollo corporativo.

Jurados que transformarán ideas ecuatorianas en oportunidades reales

El jurado está conformado por líderes empresariales como Isabel Noboa, Sebastián Tandazo, Nina Solah y Jonathan Berg, quienes evaluarán a los 15 finalistas y ofrecerán mentoría estratégica.

Su rol será fundamental para potenciar proyectos con potencial de escalamiento, fortalecer modelos de negocio e identificar emprendimientos capaces de atraer inversión internacional.

Esta selección refuerza la importancia del liderazgo corporativo en el emprendimiento ecuatoriano.

Los 15 finalistas que competirán por llegar a Shark Tank Latam

Los emprendimientos seleccionados representan una mezcla de innovación tecnológica, soluciones sostenibles, industria alimentaria, biotecnología, manufactura, e-commerce y economía digital.

Entre ellos figuran Aerialoop, JMZ Bio Tech, Konnet.ai, Verde Origen, Yakupura, Zafrú, Sumak Amazonian Cosmetics, entre otros. Esta diversidad evidencia el crecimiento de las startups ecuatorianas capaces de proponer soluciones con impacto regional.

Premios, aceleración y acceso a una vitrina internacional

Los ganadores de esta edición recibirán 75 000 dólares en capital no reembolsable y 25 000 dólares en programas de aceleración, además de la oportunidad de aparecer en Shark Tank Internacional.

Esta combinación de recursos financieros y acompañamiento especializado convierte al programa en una plataforma clave para fortalecer el crecimiento emprendedor en Ecuador, impulsar nuevos modelos de negocio y generar empleo de alto valor agregado.

AEI: una red que transforma el futuro del emprendimiento nacional

La AEI, organización que lidera este programa junto a Corporación Favorita y Fundación Favorita, se ha consolidado como un articulador esencial del ecosistema emprendedor ecuatoriano.

Desde 2013 ha impulsado iniciativas que conectan emprendedores con empresas, inversionistas y oportunidades de formación.

Con más de 185 aliados, su labor continúa fortaleciendo un entorno inclusivo y sostenible para la innovación en Ecuador.