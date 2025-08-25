Cada 22 de agosto se celebra el Día Mundial de la Bebida Vegetal. Es una fecha que refleja la transformación de los hábitos de consumo en Ecuador.

Cada vez más ecuatorianos incluyen en su dieta bebidas vegetales como alternativas prácticas, ligeras y funcionales, buscando equilibrio entre salud y disfrute.

Esta tendencia responde a un consumidor consciente, que privilegia opciones responsables con el entorno y el bienestar personal.

Bebidas vegetales y lácteos son aliados complementarios

De acuerdo con Yogurt in Nutrition, organización dedicada a la investigación en alimentación equilibrada, los lácteos y las bebidas de origen vegetal se complementan en un modelo de consumo variado y sostenible.

Así, mientras la leche aporta nutrientes esenciales, las bebidas como la almendra sin lactosa brindan beneficios digestivos y se adaptan a estilos de vida veganos, vegetarianos y médicos.

Los beneficios de la bebida de almendra

Entre las opciones más populares en Ecuador, la bebida de almendra destaca por su aporte nutricional y versatilidad:

Apoyo nutricional diario: fortificada con calcio, vitamina D y vitamina A, es una aliada para mantener un estilo de vida saludable.

Ligera y digestiva: su bajo contenido calórico y ausencia de lactosa la convierten en una alternativa ideal para intolerantes y quienes buscan digestiones livianas.

Apta para todos: perfecta para veganos, vegetarianos y quienes siguen planes nutricionales personalizados.

Toni Semillas Bebida de Almendras

Dentro del mercado nacional, Toni Semillas Bebida de Almendras sin Azúcar se consolida como una de las opciones más completas. Su sabor neutro y textura suave la hacen ideal para acompañar cafés, smoothies, cereales o incluso recetas saladas como sopas y salsas.

“En TONI creemos en una nutrición equilibrada que se adapta a cada estilo de vida. Bajo nuestro propósito de alimentar tus ganas de crecer siempre, ofrecemos productos como nuestra bebida de almendra sin azúcar, que responden a las nuevas necesidades del consumidor, con propuestas funcionales, naturales y de alto valor nutricional”, explica Krhistine Palacios, jefe de Marca de Tonicorp.

Tonicorp es innovación y nutrición desde 1970

Tonicorp, empresa de Arca Continental y The Coca-Cola Company, ha liderado el segmento de lácteos y alimentos funcionales en Ecuador desde 1970.

Su portafolio incluye yogures, leche, helados, gelatinas y bebidas hidratantes, además de exportar a mercados como Colombia, Estados Unidos, Panamá, Chile y Perú. Con Toni Semillas, la compañía reafirma su compromiso con la nutrición responsable y la innovación constante.

Una forma práctica y deliciosa de cuidarse

Incorporar la bebida vegetal de almendra en la rutina diaria no solo es una tendencia, sino una decisión consciente de bienestar. Su practicidad, sabor y beneficios nutricionales la convierten en una opción para quienes buscan cuidarse y disfrutar al mismo tiempo.

