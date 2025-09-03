El programa Más Allá de una Medalla de Farmaenlace impulsa a las atletas ecuatorianas Diana Armijos, Kiara Rodríguez y Lucía Yépez hacia un nuevo camino de independencia económica.

Más allá de los logros deportivos, esta iniciativa de Farmacias Económicas abre oportunidades reales para emprender y generar desarrollo sostenible en el Ecuador.

Inclusión, sostenibilidad y compromiso social en Ecuador

La campaña nace bajo la convicción de que el verdadero impacto de un deportista no termina en el podio.

Más Allá de una Medalla promueve la inclusión y la sostenibilidad al entregar a las atletas herramientas para administrar sus propias franquicias de farmacias, garantizando independencia y fortalecimiento de marca personal.

Atletas ecuatorianas que inspiran con su ejemplo

En un evento especial, las tres deportistas recibieron reconocimiento oficial y firmaron contratos de franquicia junto a ejecutivos de Farmaenlace.

La jornada incluyó un desayuno corporativo, capacitaciones sobre gestión de farmacias y talleres de marketing enfocados en fortalecer la identidad personal de cada atleta. Este hito demuestra que la disciplina del deporte puede convertirse en motor de liderazgo empresarial.

Franquicias que fortalecen la salud y el bienestar

Con 1 145 puntos de venta a nivel nacional, Farmacias Económicas consolida su presencia en el Ecuador, no solo ofreciendo acceso a medicamentos, sino fomentando la independencia económica de quienes han representado al país.

Este modelo de franquicia refuerza la misión de Farmaenlace de generar salud, bienestar y desarrollo sostenible en cada comunidad ecuatoriana.

Proyección de largo plazo para más atletas

La campaña Más Allá de una Medalla no se limita a este inicio. Farmaenlace proyecta expandir el programa a más deportistas, brindando oportunidades sólidas que transformen la vida de los atletas y fortalezcan la economía nacional.

El objetivo es claro: inspirar a través del deporte, pero también asegurar un futuro digno y próspero después de la competencia.

